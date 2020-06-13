Emeklinin bin lirası buhar oldu

O tarihten bu yana enflasyon yüzde 29, dolar yüzde 51 yükseldi. Ancak bin liralık ikramiyede kuruş artış olmadı. Emekli dernekleri, bayram ikramiyesinin artırılmasını, iki yıldır yaşanan kaybın telafi edilmesini istiyor.

Emekliye biner liralık bayram ikramiyesi ilk kez Haziran 2018 tarihinde ödendi. Milyonlarca emekliyi sevindiren o ödeme yapıldığında Merkez Bankası resmi kuruna göre 1 dolar 4.50 TL, TÜİK'in açıkladığı resmi verilere göre 1 kilo koyun eti 50.3 TL, dana eti de 43.82 TL idi.

Bugün dolar kuru 6.81 TL civarında seyrediyor. Emeklinin dolarla, Euro'yla işi olmaz, ama aradan geçen 2 yılda koyun etine yüzde 22.74, dana etine yüzde 22.43 oranında zam gelmiş.

4 KİLO ET EKSİK

Emekli Haziran 2018 tarihinde bin liralık ikramiye ile bayramda 19.88 kilo koyun eti veya 22.82 kilo dana eti alabilirken bu bayramda bin liralık ikramiye ile en fazla 16.2 kilo koyun eti ya da 18.64 kilo dana eti alabilecek. Acımasız zamlar, emeklinin iki yıl öncesine göre 3 kilo 680 gram koyun eti, 4 kilo 180 gram dana eti kaybettiğini gösteriyor.

En az 288 TL artmalı

TÜİK'in hesabına göre, Haziran 2018'de elinde bin lira olan bir emeklinin, bugün aynı alım gücüne sahip olabilmesi için en az bin 288 lirasının olması gerekiyor. Yine TÜİK'e göre Haziran 2018'deki bin lira bugün 776 liraya düşüyor. Daha açık anlatılması gerekirse, bu bayramda emekliye bin lira verilirse, emekli aslında bin lira değil 2018 yılının 776 lirasını almış olacak.