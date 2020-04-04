Enflasyona karantina yetmedi

Hayat pahalılığı Türkiye'nin en önemli problemi olmaya devam ediyor. Corona virüsü salgını dolayısıyla temel gıda ürünleri hariç alışverişin durma noktasına geldiği Türkiye'de enflasyon hâlâ çok yüksek seyrediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon oranlarını dün açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11.86, aylık yüzde 0.57 oldu.

TÜFE, eylül ve ekim aylarında tek haneyi gördükten sonra 2020'ye yüzde 12.15 seviyesinde başlamış, şubatta ise yüzde 12.37 olarak açıklanmıştı. Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 0.87 artarken, yıllık artış yüzde 8.5'e geriledi.

SAĞLIKTA FİYATLAR ARTTI

Veriler geçen yılın mart ayına göre en yüksek fiyat artışının yüzde 40.19 ile alkollü içecekler ve tütünde olduğunu gösterdi. Konuttaki enflasyon yüzde 15.31 olurken, eğlence ve kültür harcamalarının fiyat artışı yüzde 6.72, giyim ve ayakkabı grubunun ise yüzde 6.18 oldu.

Virüs salgınının etkisi mart ayında enflasyona da yansıdı. Aylık enflasyona bakıldığında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 2.8 ile sağlık kaleminde yaşandı. Bunu yüzde 1.95 ile gıda ve alkolsüz içecekler takip etti.

Buna karşın, yüzde 1.91 ile en fazla düşüş virüs etkisiyle seyahat kısıtlamaları ve düşen petrol fiyatları dolayısıyla ulaştırmada görüldü.

Yaşanan tüm geçici etkilerin çıkarılması sonucunda fiyatların genel düzeyindeki artışı ifade eden çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 10.49'a yükseldi, önceki ay bu oran yüzde 9.97 seviyesindeydi.

Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ocak ayı başındaki 72 dolardan, mart ayında 25 doların altına kadar geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile birlikte benzinde 1.5 TL, motorinde ise yaklaşık 1 TL indirime gidildi.

Merkez Bankası yılın ilk çeyreğinde yılık enflasyonun yüzde 12 civarında seyrettikten sonra düşüşe geçeceğini ve yılı yüzde 8.2 seviyesinde bitireceğini tahmin ediyor.

KOLONYA FİYATI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Geçen ay en yüksek fiyat artışı yüzde 45.37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93.2 ile bankalarda havale ücreti oldu.

TÜİK'in kolonya hesabı ise şaşırttı. TÜİK'e göre şubat ayında litresi 24.70 TL olan limon kolonyasının fiyatı mart ayında 25.18 TL'ye yükseldi. Yani kolonyaya sadece yüzde 1.94 zam geldi.

Oysa İTO martta kolonyaya yüzde 72 zam geldiğini açıklamıştı. Ancak, kolonyanın toplam sepetteki ağırlığı yüzde 0.0232, yüzde 1.94'lük artışın enflasyona etkisi 0.0004 baz puan iken, yüzde 72 artışın etkisi 0.0167 baz puan olacaktı.

Yani yüzde 0.57 olan aylık enflasyona etkisi olmayacaktı.

‘MB'nin enflasyonla savaşma çabası yok'

Enflasyon oranlarını değerlendiren Bluebay Asset Management Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Türkiye'nin halen benzer gelişmekte olan ülkeler grubunda ve G20'de en yüksek enflasyona sahip ülke olduğuna dikkat çekerek, “Merkez Bankası'nın (MB) bununla savaşmak için bir çabası olmadığı için enflasyon yüzde 10 seviyesinde çakılacak gibi görünüyor. Çünkü MB enflasyonu hedefleyen değil, kabul eden bir merkez bankası” yorumunu yaptı.