Facebook, sivil toplum kuruluşlarını ikna edemedi

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve üst düzey yöneticiler, sosyal medya devine karşı #StopHateforProfit (Kâr için nefreti durdur) sloganıyla boykot kampanyası başlatan sivil toplum örgütleri ile bir araya geldi.

Ancak görüşme pek iyi geçmedi. Sivil toplum örgütleri, toplantı için ‘hayal kırıklığı’ yorumunu yaptı. CNN’de yer alan habere göre İftira ve Karalama Birliği Başkanı Jonathan Greenblatt, Facebook’tan 10 maddelik talepte bulunduklarını söyledi. Greenblatt, “Ancak bunun için ne bir taahhüt ne de planlama takvimi alamadık” diye konuştu.

‘TOPLANTI TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞIYDI’

Toplantıda yer alan Free Press CEO’su Jessica Gonzalez, “Facebook yetkilileri, bize nefret ve dezenformasyona karşı bir plan sunmak yerine eski konuşmaları tekrarladılar. Bu toplantı, Facebook için sadece bir halkla ilişkiler çalışması oldu” dedi. Bir diğer sivil toplum kuruluşu olan Color Change’in CEO’su Rashad Robinson ise, “Az önce biten toplantı tam bir hayal kırıklığıydı. Facebook yöneticileri sadece toplantıya katıldıkları için ‘pekiyi’ bekliyor” sözlerini sarf etti.

FACEBOOK: TOPLANTIYA KATILIMLARI İÇİN MİNNETTARIZ

Facebook cephesi ise o kadar karamsar değil. Şirket sözcülerinden Andy Stone, “Bu toplantı, bize karşı boykotu başlatan örgütlere, nefretle mücadele taahhüdümüzü tekrar teyit etmek için bir fırsat oldu. Sözlerimizle değil, eylemlerimizle yargılanacağımızı biliyoruz. Toplantıya katılımları için hepsine minnettarız” dedi.

Facebook, Donald Trump’ın, George Floyd’un ölümü sonrası başlayan protestolarla ilgili sözlerini uyarı koymadan kullandı. Trump’ın özellikle, “Yağma başlarsa, silahlar ateşlenmeye başlar” ifadesinin Facebook’ta aynen yer alması, bardağı taşıran son damla oldu. Sivil toplum kuruluşları, şirketlere sosyal medya devine temmuz ayında reklam vermeme çağrısında bulundu. Coca-Cola, Starbucks, Unilever, Honda, Microsoft, Pfizer, Verizone, Adidas, Puma ve P&G başta olmak üzere yüzlerce firma boykota katıldı. Bazıları sadece temmuz ayı için değil, yıl sonuna kadar Facebook’a reklam vermeyeceklerini açıkladı.

Facebook, gelirlerinin yüzde 98’ini reklamlardan elde ediyor. Buna rağmen CEO Mark Zuckerberg, şirket politikalarını reklam verenlerin isteklerine göre değiştirmeyeceklerini tekrarladı. Son toplantıda yaşananlar, boykotun devam edeceğinin bir işareti gibi görünüyor.