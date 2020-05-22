Facebook taşınanın maaşından kesecek

Corona virüsünden dolayı pek çok şirket çalışanlarını eve gönderdi. Dünya devi firmaların büyük bir bölümü kısa süre içerisinde ofise dönmeyi düşünmüyor. Hatta Mastercard'tan dün yapılan açıklamada ‘aşı bulunana kadar' ofise dönülmeyeceği ifade edildi.

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ise çalışanlarına seslendiği bir videoda çalışanların California, Silikon Vadisi dışında hayatın daha ucuz olduğu kentlere taşınmaları halinde maaşlarından kesinti yapılacağını söyledi.

CNBC'de yer alan habere göre; Zuckerberg Silikon Vadisi'nden taşındığını şirkete beyan etmeyen ve yaşamın daha ucuz olduğu kentlere giden çalışanlara yaptırımlar uygulanacağını ifade etti.

ŞİRKETİN YÜZDE 50’Sİ EVDEN ÇALIŞACAK

Zuckerberg, “Önümüzdeki 5 veya 10 yıl içerisinde şirketin yüzde 50'sinin evde çalışacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Facebook’un patronu aynı zamanda uzaktan işe alma koşullarını iyileştirmeye çalıştığını ve uzaktan iş mülakatları üzerine kafa yorduğunu söyledi.

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