Fatih’teki Saray Muhallebicisi neden kapandı?

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın eksi yöneticilerinden olduğu Saray Muhallebicisi’nin Fatih’teki 16 yıllık şubesi, mal sahibinin yüksek kira zammı nedeniyle kepenk kapattı. Saray Muhallebicisi’nin 22 olan şube sayısı 21’e düştü. 5 katlı binayı boşaltan Saray Muhallebicisi’nin yerine giyim mağazası açılıyor.

Sozcu.com.tr’nin bölgedeki emlakçılardan aldığı bilgilere göre 5 katlı dükkan için mülk sahibinin kirayı 160 bin TL’ye çıkarmasını Saray Muhallebicisi karşılayamadı. Saray’ın eski kiracı olduğu için uzun süredir ‘uygun’ bir fiyata mülkü kullandığı bildirildi. Sektörün uzmanları yeme içme sektöründeki işletmelerin şu dönemde yüksek kira talep eden işlek caddelerde barınmasının zor olduğunu söylüyor. Sozcu.com.tr’ye konuşan bir emlakçı, “Yeme içmede artık bu kiraları karşılayabilecek cirolar yok” ifadesini kullandı.

‘KİRADAN DOLAYI YEMEK DE PAHALANIYOR’

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada AVM ve cadde kiralarının sektörün belini büktüğünü söylerken, “Bu kiralara dayanmak oldukça zor. Kiralardan dolayı yemekler de pahalanıyor” diye konuştu.

1935 YILINDA KURULDU

Saray Muhallebicisi, 1935 yılında Kadir Topbaş’ın babası Hüseyin Topbaş’ın Kasımpaşa’da açtığı muhallebici ile gıda sektörüne ilk adımını attı. 14 yıl sonra 1949 yılında Saray Muhallebicisi Beyoğlu’nda ikinci şubesini açtı. Bugüne dek 22 şubeye ulaşan Saray Muhallebicisi’nin Fatih’teki şubesinin kapatılması ile sayı 21’e düştü.Saray Muhallebicisi, 1935 yılında Kadir Topbaş’ın babası Hüseyin Topbaş’ın Kasımpaşa’da açtığı muhallebici ile gıda sektörüne ilk adımını attı. 14 yıl sonra 1949 yılında Saray Muhallebicisi Beyoğlu’nda ikinci şubesini açtı. Bugüne dek 22 şubeye ulaşan Saray Muhallebicisi’nin Fatih’teki şubesinin kapatılması ile sayı 21’e düştü.