Fenerbahçe’nin piyasa değeri 4 milyar TL’yi aştı

Geçen yıl şampiyonluğu başka bir İstanbul ekibi Başakşehir'e kaptıran üç büyükler bu yıl lige iddialı hazırlanmak istiyor. Birkaç sezon önce olaylı şekilde Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan sarı lacivertli ekip daha sonra Trabzonspor'dan gelen Jose Sosa ile birlikte şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alıyor.

Fener'in transfer atakları ve harcama limitleri noktasında Türkiye Bankalar Birliği ile içinde bulunduğu diyalog süreci piyasa değerine de yansımış gibi gözüküyor.

Sozcu.com.tr 26 Ağustos tarihinde Fenerbahçe hisselerinde yaşanan olağanüstü gelişmeleri duyurduğunda kulübün piyasa değeri 2,1 milyar TL seviyesindeydi. Aradan geçen 13 gün içerisinde kulübün hisseleri 44 TL’yi de aşarak piyasa değeri 4 milyar TL’yi de geçti! Böylece Fenerbahçe’nin piyasa değeri 13 günde yüzde 100 artmış oldu.



DOLAR BAZINDA BÜYÜK KÜÇÜLME



Fenerbahçe’nin piyasa değeri 2008 yılında 2,4 milyar TL’ye çıkmış, bu miktar o zaman dolar cinsinden 2 milyar dolara denk gelmişti. Kulüp o dönem borsada dünyanın en değerli kulüpleri arasında yer alıyordu. Bugün Fenerbahçe’nin 4 milyar TL’lik piyasa değeri 536 milyon dolara denk geliyor.

FENERBAHÇE: KABUL EDİLEMEZ SAÇMALIK

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için açıkladığı transfer harcama limitleriyle ilgili açıklama yapmış, “Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir” ifadelerini kullanmıştı.

ERKAN: HARCAMA LİMİTİ 350 MİLYON TL'YE ÇIKABİLİR

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada Fenerbahçe'deki hisse hareketlerine ilişkin, “Futbol takımının durumu ve banka yapılandırması konusu şu anda hisse senedinin hareketleri açısından en önemli iki detay olarak görünüyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Erkan, “Harcama limiti için kulüplerin TFF’ye sunduğu teklifin içerisinde en çok destek gören, Fenerbahçe’nin önerisi… Bunda da harcama limitinde aşma payının %15’ten %40’a çıkması ve oyuncu satışından elde edilen gelirin de %100 oranında limite yansıması isteniyor. Ancak kulübün harcama kabiliyeti açısından en önemli konu, banka borç yapılandırması. Bunun çözümü çok pozitif etkide bulunabilir” ifadesini kullanmıştı.

BORSADA BU YIL NELER OLUYOR? Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, yıl başında 1 milyon 203 bin 438 olan Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı, 7 Eylül itibarıyla 1 milyon 752 bin 324'e ulaştı. 2019'un tamamında sadece 24 bin artan Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı, 2020'nin 1 Ocak-7 Eylül döneminde 548 bin ile olağanüstü bir artış kaydetti. Küçük yatırımcının artan ilgisinin de endeksteki yükselişte etkili olduğu belirtiliyor. Yerlinin artan ilgisine karşı, Borsa İstanbul'da yabancı kaçışı dikkat çekiyor. Borsada artan küçük yatırımcı sayısıyla birlikte, halka açıklık oranı ya da sermayesi görece düşük şirketlerdeki olağan dışı fiyat hareketleri de bu yıl gündemde. Örneğin, Kent Gıda hisselerinin değeri mart-temmuz döneminde 20'ye katlanmış, daha sonra çok sert gerilemişti.