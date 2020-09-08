Fenerbahçe’nin piyasa değeri 4 milyar TL’yi aştı

Geçen yıl şampiyonluğu başka bir İstanbul ekibi Başakşehir'e kaptıran üç büyükler bu yıl lige iddialı hazırlanmak istiyor. Birkaç sezon önce olaylı şekilde Beşiktaş'a giden Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan sarı lacivertli ekip daha sonra Trabzonspor'dan gelen Jose Sosa ile birlikte şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alıyor.
Fener'in transfer atakları ve harcama limitleri noktasında Türkiye Bankalar Birliği ile içinde bulunduğu diyalog süreci piyasa değerine de yansımış gibi gözüküyor.
Sozcu.com.tr 26 Ağustos tarihinde Fenerbahçe hisselerinde yaşanan olağanüstü gelişmeleri duyurduğunda kulübün piyasa değeri 2,1 milyar TL seviyesindeydi. Aradan geçen 13 gün içerisinde kulübün hisseleri 44 TL’yi de aşarak piyasa değeri 4 milyar TL’yi de geçti! Böylece Fenerbahçe’nin piyasa değeri 13 günde yüzde 100 artmış oldu.
Fenerbahçe’nin piyasa değeri 2008 yılında 2,4 milyar TL’ye çıkmış, bu miktar o zaman dolar cinsinden 2 milyar dolara denk gelmişti. Kulüp o dönem borsada dünyanın en değerli kulüpleri arasında yer alıyordu. Bugün Fenerbahçe’nin 4 milyar TL’lik piyasa değeri 536 milyon dolara denk geliyor.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezon için açıkladığı transfer harcama limitleriyle ilgili açıklama yapmış, “Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir” ifadelerini kullanmıştı.
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada Fenerbahçe'deki hisse hareketlerine ilişkin, “Futbol takımının durumu ve banka yapılandırması konusu şu anda hisse senedinin hareketleri açısından en önemli iki detay olarak görünüyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.
Erkan, “Harcama limiti için kulüplerin TFF’ye sunduğu teklifin içerisinde en çok destek gören, Fenerbahçe’nin önerisi… Bunda da harcama limitinde aşma payının %15’ten %40’a çıkması ve oyuncu satışından elde edilen gelirin de %100 oranında limite yansıması isteniyor. Ancak kulübün harcama kabiliyeti açısından en önemli konu, banka borç yapılandırması. Bunun çözümü çok pozitif etkide bulunabilir” ifadesini kullanmıştı.