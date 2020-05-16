Fitch: Türkiye’nin IMF’ye gitme ihtimali düşük!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in üst düzey analisti Douglas Winslow, Reuters’a verdiği röportajda, Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Fitch yöneticisi Winslow, “Türkiye’nin görece düşük borç seviyeleri ve finansal piyasa türbülansını atlatmadaki tecrübesinin, BB- olan kredi notunun ülkedeki koronavirüs etkisi ve döviz sıkıntısına karşı direnebilmesine yardımcı olduğunu” söyledi.

Winslow, Türkiye’nin hâlihazırda düşük olan kredi notunun kırılganlığının başlıca nedeninin, yetersiz döviz rezervleri ve merkez bankası kredibilitesinin düşük olmasına bağlı olarak yabancı sermayeye duyulan ihtiyaç olduğunu belirtti.

Fitch yöneticisi, Türkiye’nin mevcut kredi notunda bu zayıflıkların da hesaba katılmış olduğunu belirterek, bu sorunlar olmadan notun potansiyel olarak üç kademe yukarıda olacağını kaydetti.

KREDİ NOTU AŞAĞI ÇEKİLİR Mİ?

Winslow, “Notu aşağı doğru çekebilecek şeylerden biri, dış baskıların banka ve şirketlerde daha akut finansman stresi yaratması olurdu. Ama şu an böyle bir şey görmüyoruz” dedi.

ABD merkezli Fitch, geçen Şubat ayında Türkiye’nin kredi notunu “durağan” görünümle “BB-” olarak teyit etmişti.

“Kamu borcunun, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 38’inden fazla olacağını düşünüyoruz. Ancak BB seviyesinde bu hâlen görece iyi bir durum” ifadesini kullanan Fitch analisti Winslow, “BB ortalaması yüzde 51. Bu yüzden Türkiye’nin hâlen mali alanı olduğunu düşünüyoruz” diye ekledi.

FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Fitch, Lira üzerindeki baskının sürmesi hâlindeyse Türk yetkililerin geçmiş krizlerde başvurduğu yöntemlere yöneleceği görüşünde. Konuya ilişkin konuşan Winslow, “Daha fazla sermaye kontrolü ihtimalini dışlamıyoruz… Ancak bize göre daha olası senaryo, geçen sefer gördüğümüz olur: Geç de olsa faiz oranlarını yükseltmek” diye konuştu.

Türkiye için bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programı ihtimaliniyse oldukça düşük gören Winslow, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak isteyeceğini düşünüyoruz” dedi.

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