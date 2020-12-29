Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Fizikten sıfır çeken mühendis oldu’

Sınavda 1 tane bile fizik neti olmayan, inşaat mühendisliği okuyabiliyor. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, inşaat mühendisliği fakültelerinden “riskli mezunlar’’ çıktığını söyledi.

Veli TOPRAK
Güncellenme: 05:53, 29/12/2020
Haberler Ekonomi
‘Fizikten sıfır çeken mühendis oldu’

Üniversite sınavında 1 tane bile fizik sorusu yapamayan öğrenciler, inşaat mühendisliği fakültesine girebiliyor. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Taner Yüzgeç, üniversitelerin inşaat mühendisliği fakültelerinden “riskli mezunlar'' çıktığını söyledi. Yüzgeç, mühendis olmak için üniversiteye yerleşen gençler arasında fizik ve kimyadan ‘sıfır çekenler' olduğunu açıkladı. Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Yüzgeç, ‘'İnşaat mühendisliği eğitimi alanında 200 eğitim programı ve yıllık 10 binden fazla kontenjanıyla tarihsel rekorlar (!) kırılmaktadır'' dedi ve şunları söyledi:

2.5 MATEMATİKLE…

“YÖK, bırakın düzeltmeyi, neredeyse 300 bininci kişinin tercihen mühendisliğe, inşaat mühendisliğine girmesini sağlayacak düzeyde kontenjanlar belirlemektedir. 2018 sınav sonuçlarına göre yabancı dilde normal öğrenim veren devlet üniversitelerine yerleşen son kişinin en düşük net sayısı matematik için 40 soruda 4.5; fizik için 14 soruda eksi 0.3, kimya için 13 soruda sıfırdır. Vakıf üniversiteleri için bu sayı 40 soruda 2.5 matematik, fizik için 14 soruda eksi 1.5; kimya için 13 soruda 0.8.”

Taner Yüzgeç

Kontenjanlar azaltılmalı çeşitli barajlar konulmalı
İnşaat mühendisliği bölümlerinin yüzde 62'sinin fiziksel mekân, bilgisayar ve yazılım, laboratuar ve öğretim üyeleri konusunda yetersiz olduğunu söyleyen Yüzgeç, “Biz aslında sonsuz ve sınırsız yetkilerle ne ölçüde riskli mezunlar vermekteyiz. Teknoloji fakültelerinin kapatılması, kontenjanların azaltılması, çeşitli barajlar konulması gerekiyor. Aynı zamanda, tabii ki öğretim üyesi ve fiziksel eksikliklerin giderilmesi de önem taşıyor” dedi.
deprem kimya matematik Meclis sınav Teknoloji YÖK
Yayınlanma Tarihi:05:30,