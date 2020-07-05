Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Düğün salonları, corona virüsü sebebiyle kapalı olan kapılarını 1 Temmuz itibariyle yeniden açtı. Düğün sezonun başlamasıyla altın piyasasındaki gün gelişmeler de daha çok takip edilir oldu. 5 Temmuz Pazar günü çeyrek altın fiyatları 643 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları listesi…

ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 390,97

Satış: 392,27

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 634,50

Satış: 643,10

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.269,00

Satış: 1.284,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.538,10

Satış: 2.559,30

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