Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Düğün salonları, corona virüsü sebebiyle kapalı olan kapılarını 1 Temmuz itibariyle yeniden açtı. Düğün sezonun başlamasıyla altın piyasasındaki gün gelişmeler de daha çok takip edilir oldu. 5 Temmuz Pazar günü çeyrek altın fiyatları 643 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları listesi…
ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 390,97
Satış: 392,27
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 634,50
Satış: 643,10
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 1.269,00
Satış: 1.284,60
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 2.538,10
Satış: 2.559,30