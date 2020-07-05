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Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Temmuz ayının ilk haftasının son gününde, güncel altın fiyatları merak ediliyor. Altın alarak yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki değişimi öğrenmek istiyor. Altın fiyatları, dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelere göre anlık olarak değişim gösterebiliyor. İşte 5 Temmuz Pazar güncel altın fiyatları…

08:52 -
Haberler Ekonomi
Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Düğün salonları, corona virüsü sebebiyle kapalı olan kapılarını 1 Temmuz itibariyle yeniden açtı. Düğün sezonun başlamasıyla altın piyasasındaki gün gelişmeler de daha çok takip edilir oldu. 5 Temmuz Pazar günü çeyrek altın fiyatları 643 liradan işlem görüyor. İşte güncel altın fiyatları listesi…

ALTIN FİYATLARI 5 TEMMUZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 390,97

Satış: 392,27

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 634,50

Satış: 643,10

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.269,00

Satış: 1.284,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.538,10

Satış: 2.559,30

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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