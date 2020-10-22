Günde 1 milyar sterlin borçlandılar

Corona virüsü salgını Birleşik Krallık’ı da sıkıntıya sokuyor. Hükümet 6 ayda 208 milyar sterlinden fazla borç aldığını gösterdikten sonra durumun ülke açısından ne kadar ciddi olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Vergi gelirlerinin düşmesiyle birlikte eylül ayında 36.1 milyar sterlin daha borç alan hükümet, bu nokta da geçen yıl alınan toplam 7 milyar sterlin borç ile karşılaştırma yapıldığında yeni bir rekora imza atmış oldu. Bu durum Birleşik Krallığın borç yığınını Nisan ayından bu yana 208.5 milyar sterlin artırdığı anlamına geliyor. Geçen yılın tamamına göre 4 kat daha fazla borç..

2 TRİLYON STERLİN BORÇ

Ulusal borç geçen ayın sonunda 2.06 trilyon sterlin seviyesine ulaştı bu da tüm ekonominin büyüklüğünün yüzde 103.5’ine denk geliyor. Ulusal İstatistik Bürosu’na göre bu oran 1960’dan beri en kötü seviye…

Bu rakamlar göz önüne alındığında hükümetin daha fazla kemer sıkma politikaları oluşturacağı ihtimalleri ortaya çıkıyor. Ekonomik mücadeleler ve corona virüs vakalarının yeniden yükselmeye geçmesi milyonlarca insanın işsizlikle karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde işleri daha da zorlayacak.

Daily Mail’de yer alan habere göre; Ulusal İstatistik Bürosu, “Corona virüsü salgını kamu sektörü borçlanmasında barış zamanından bu yana eşi görülmemiş bir etkiye sahipti.” dedi. Eylül ayı sonunda gerileyen vergi ödemeleri, Covid-19 harcamalarını karşılamak için yetersiz kaldı. Merkezi hükümetin vergi gelirleri 37.7 milyar sterlin oldu. Bu rakam Eylül 2019′ göre 6 milyar sterlin daha az.

Hükümet, eylülde günlük faaliyetler için 77.8 milyar sterlin harcaması bekliyor. (Buna izin programı için belirlenen 4.9 milyar sterlik ve meslek destek programı için belirlenen 1 milyar sterlin dahil.)

1993’TEN BU YANA EN YÜKSEK RAKAM

2020 mali yılının Nisan’dan Eylül ayına kadar olan 6 aylık sürecinde 208,5 milyar sterlin borçlanıldığı tahmin ediliyor. Geçen yılın aynı döneminden bu rakam 174,5 milyar sterlin daha fazla ve 1993’ten bu yana kaydedilen en yüksek Nisan-Eylül borçlanması.

Şansölye Rishi Sunak, “Corona virüsü salgını kamu maliyemiz üzerinde önemli bir baskı oluşturmakta olsa da, milyonlarca geçim kaynağını korumak için gerçekleştirdiğimiz adımları atmasaydık işler daha kötü olurdu. Önceliğimiz bu süreç doğrultusunda birçok işi ve işletmeyi korumak. Zamanla ekonomi düzeldikçe, hükümet kamu maliyesinin uzun vadeli sağlığını sağlamak için gerekli adımları atacak.” dedi.

İngiltere’nin TÜFE oranı eylül ayında yüzde 0.5’e kadar düştü. Ağustos ayındaki artış sadece yüzde 0.2 olmuştu.