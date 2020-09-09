Güneşten 3 milyar 750 milyon TL rant

Köprü, otoyol ve şehir hastanelerindeki Hazine garantileri ile yandaşlara milyarlarca liralık rant yaratan AKP, güneş enerjisinden de benzer şekilde rant devşirdi. Dünyada yenilenebilir enerji fiyatları tarihinin en dip seviyelerini görürken, Türkiye bu enerjiyi neredeyse 6 katı pahalı tüketiyor. Portekiz'de devletin düzenlediği güneş enerjisi ihalesine, kilovatsaat başına dünyadaki en düşük fiyat olan 0.01316 dolar teklif verildi. Enerji Bakanlığı'nın 2017'de düzenlediği Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi (YEKA GES-1) ihalesini kilovatsaat başı 0.0699 dolar ile Kalyon Enerji kazanmıştı.

15 YIL ALIM GARANTİSİ

İhale şartlarına göre Konya Karapınar'da 1000 megavat (MW) kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 500 MW kapasiteli entegre panel üretim fabrikası kuruldu. Santral yıllık 1.7 milyar kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip. 15 yıl alım garantisi olan Karapınar GES'ten ihaleyi alan şirket süreç boyunca 1.8 milyar dolarlık elektrik satacak. Böylece 1.3 milyar dolar yatırım yaptığını ilan eden şirket, 15 yıl sonunda kurulu fabrika ve santralle birlikte 500 milyon dolar, yani günümüzün kurlarıyla 3 milyar 750 milyon TL kâr etmiş olacak.

Portekiz medyasında çıkan haberlere göre, ihaleyi Güney Koreli şirket kazandı ve Karapınar GES'teki gibi 15 yıl elektrik üretip satacak.

MALİYETLER AZALIYOR

Son yıllarda hızla gelişen teknoloji ile birlikte güneş enerjisi panellerinin verimlilikleri artarken, maliyetleri hızla azalıyor. Portekiz'deki ihaleden önce en düşük güneş enerjisi fiyatı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Başkent Abu Dabi'de yapılan ve toplamda 2 gigavat kapasiteye sahip olan projenin ihalesini Fransız enerji grubu şirketi EDF ile Çin'in JinkoPower şirketi kilovatsaat başına 0.0135 dolar teklifle kazanmıştı. Geçen ocak ayında da Türkiye'nin son dönemde yakın ilişkiler kurduğu Katar'da 800 MW'lık güneş enerjisi ihalesi yapılmış, ihaleyi Fransız Total ile Japon Marubeni şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum 0.01567 dolarla kazanmıştı.

DÜNYADA UCUZ AMA TÜRKİYE'DE PAHALI

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerine göre, güneş enerjisinde maliyetler hızla geriliyor. IEA Başkanı Fatih Birol, güneşteki maliyetlerin diğer enerji maliyetlerinin çok daha altında olduğunu söyledi. Dünya genelinde güneş enerjisine akın olduğunu belirten Birol, hem ucuz hem de çevreci olmasından dolayı güneşe talebin arttığını kaydetti. Türkiye'nin güneş enerjisinde muazzam potansiyeli olduğunu ifade eden Birol, ancak bu potansiyelin sadece yüzde 2.5'inin kullanıldığını dile getirdi.