Halkta ucuz benzin sevinci

Halil ATAŞ Uğur ENÇ

Bursalı sürücülerin bazıları akaryakıta gelen gece yarısı indiriminden habersiz olurken, bazıları da indirim saatini bekleyip akaryakıt istasyonlarına geldi. Bursa da benzinin litresi 6.68 TL’den 6.09’a, motorin ise 6.29’dan 5.74 TL’ye indi. Deposu 40 litre olan benzinli bir otomobilin deposunu tamamen dolduran düne göre 24 TL kârda.

DAHA DA DÜŞÜRÜLMELİ

İndirimden haberdar olan İlker Topuz (28), uyumadığını ifade ederek indirimli yakıt alabilmek için geldiğini söyledi. Topuz, “Uyumadım, indirimli Mazot için geldim. Ancak hükümetten fiyatları daha da düşürmesini bekliyoruz. 3.5 TL’ye kadar düşmeli” dedi.

KISMEN MEMNUN EDİCİ

Gelen indirimin kısmen memnu edici olduğunu dile getiren İbrahim Kabakçı’da (26) “Daha da indirirlerse iyi olur” dedi. Kabakçı, ‘Aracınızın deposunu fulleyebiliyor musunuz’ sorusuna ise “Hayır 50 TL’lik alıyoruz” yanıtını verdi.

BİZ STANDARDA BAĞLADIK 50 TL

Bir başka sürücü Osman Bağcı’da (39) “Beklenti diye bir şey yok. Biz 50 TL’lik mazota standarda bağladık. Depoyu dolduracak para yok. İndirim olacaksa da en az 4.5 TL olmalı. Ne değişecek 100 litre de 50 TL. Günde bir saat tarlada traktör ile çalışsan 150-200 TL’ lik Mazot yakıyor. Bunu her güne vurduğunuz da nasıl kalkacaksın altından” dedi.

DAHA DA UCUZLARSA UCUZA TAŞIRIZ

Taksi şoförü Nejdet Tekin (45) ise, “Aracımın deposunu 380 TL’ye dolduruyordum şu an 320 TL’ye doluyor. Tabi ne kadar inerse o kadar memnun oluruz. Mazot ucuzlarsa insanları da daha ucuza götürmeye çalışırız” diyor.

MAZOT ALMAYA PARA MI VAR

Akaryakıt indirimine pek sevinmeyen Adnan Büke de (56) şunları söyledi: “Mazot almaya para mı var. Vatandaşta da para yok. Mazot 2-2,5 TL olsun. Daha ideal” dedi.