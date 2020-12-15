Hazine, bankalardan daha acımasız

Ekonomik sorunlar nedeniyle şirketlere kolaylık sağlamak amacıyla getirilen taksitli vergi ve matrah ödemelerinde sorunlar artıyor. Pandemide ikinci dalga ile birlikte ekonomik sıkıntıları artan şirketler taksit ödemelerini geciktiriyorlar. Ancak geç ödenen taksitler nedeniyle daha önce yapılan ödemeler vergiden düşmüyor ve Hazine'ye gelir olarak kaydediliyor. Durumu bilmeyen şirketler de büyük şok yaşıyorlar. Sözcü'nün konuştuğu iş dünyası temsilcileri, şu ifadeleri kullandı:

PARA HAVAYA UÇUYOR

“Bankalara olan borçlarda dahi böyle acımasızlık yokken devlet neden yapıyor? Deniliyor ki, bunlar sözleşmede yazıyor ama sözleşmeyi kim okur ki? Mesela bir şirketin 50 bin lira matrahı var. 40 bin lirasını yatırdı, 10 bin liralık kalan taksitleri zamanında ödeyemedi ve bozuldu. Bundan sonra inceleme gelebiliyor ve o ödenen 40 bin lira vergiden mahsup edilmiyor. Bu para Hazine'ye gelir olarak kaydediliyor. Taksit ödeyemezsek paramız havaya uçuyor.”

Şirketlerin taksitlendirilmiş vergi ve matrah ödemeleri konusunda sıkıntı yaşadığını belirten vergi uzmanı ve yazarımız Nedim Türkmen, yeni bir düzenlemenin şart olduğunu söyledi. Türkmen, “7143 sayılı Kanun kapsamında matrah artırımında bulunup hiç ödeme yapmayan ya da bazı taksitlerini ödemeyen mükellefler, matrah artırımının vergi incelemesine alınmama avantajından faydalanamıyorlar. Bu hükümlerden faydalanabilmek için ödemenin zamanında tam ve eksiksiz yapılması koşulu aranıyordu. 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu'nda mükelleflerin, matrah artırımı hükümlerinden faydalanmak için yaptığı başvurular nedeniyle ödeyemedikleri tutarların yapılandırılmasına imkan tanınmıyor” dedi.

MANTIĞI ANLAŞILMIYOR

Mükelleflerin zamanında ödeme yapmadıkları için matrah artırımı hükümlerinden faydalanamasalar bile, tahakkuk ettirdikleri bu tutarları ödemek zorunda olduklarını kaydeden Türkmen, “Ödemek zorunda olunan amme alacağının yapılandırma kapsamına alınmamasının mantığını anlamak mümkün değil” diye konuştu.

TUTARLAR SİLİNİP 3 AY SÜRE VERİLMELİ

Geçen ay Meclis'te ele alınan torba yasa görüşmelerinde, matrah yapılandırmaları konusunda adım atılacağı beklenmiş ancak bu gerçekleşmemişti. İş dünyasının vergi ve matrah artırımı ödemeleri konusunda yeniden bir yapılandırmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Nedim Türkmen, burada Meclis'e bir görev düştüğünü söyledi. Türkmen, “Bu borçları, yapılandırma kapsamına da almadığınıza göre, matrah artırım hükümlerinden de faydalanılmıyor. O zaman bu tutarları silelim ya da bu durumda olanlara 3 ay süre verelim. Matrah artırımı nedeniyle ödeyemedikleri tutarları ödesinler ve matrah artırım hükümlerinden faydalansınlar” ifadelerini kullandı.