Hertz iflas erteleme başvurusunda bulundu

102 yıldır faaliyet gösteren ve şu an bünyesinde 568 bin adet araç bulunan ABD merkezli araç kiralama devi Hertz, salgının turizm ve seyahat sektörüne vurduğu darbe ve kiralık araçlara talebin azalmasının ardından dün geç saatlerde iflas erteleme (Chapter 11) başvurusunda bulundu.

11. madde kapsamında iflas erteleme başvurusunda bulunan Hertz, borçlarını yeniden yapılandırdığı süreç içinde faaliyetlerine devam edebilecek. İşlemlere Hertz’ün Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki operasyonları dahil edilmedi.

145 ÜLKEDE FAALİYETTE

Reuters’ın aktardığına göre Hertz’ün gelirinin büyük bir bölümünü havalimanlarındaki şubelerinden kiralanan araçlar oluşturuyor. Corona virüsü kapsamında hava yolu seyahatinin durma noktasına gelmesi şirketi zor duruma soktu.

Havacılık sektöründen de birçok şirket işten çıkarmalar yapmak durumunda kaldı. 1918 yılında kurulan ve dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden biri olan Hertz, Türkiye dahil 145 ülkede faaliyet gösteriyor.