Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hollandalı şirketten dev satın alma

Hollanda merkezli online gıda sipariş şirketi Takeaway.com, Birleşik Krallık merkezli online gıda sipariş şirketi Just Eat'i 7.8 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Satın alma işleminin tamamlanıp, birleşme gerçekleştikten sonra, birleşik şirket dünyanın en büyük online gıda sipariş şirketi olacak.

13:24 -
Haberler Ekonomi
Hollandalı şirketten dev satın alma

Hollandalı Takeaway Just Eat’i 7.8 milyar dolara satın aldı

Takeaway’den yapılan açıklamada, Britanya Rekabet ve Piyasalar Kurumu’nun birleşme konusunu incelemesinin sürdüğüne dikkat çekilerek, bu inceleme işleminin tamamlanıp, onaylanmasına kadar, iki şirketin halen olduğu gibi iki farklı yönetim ve marka altında çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi. Açıklamaya göre, Kurum incelemesinin 5 Mart’ta tamamlanması bekleniyor.

Takeaway CEO’su Jitse Groen, Just Eat’in önerilerini kabul etmesinden memnun olduklarını söyledi. (DHA)

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more