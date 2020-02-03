Hollandalı şirketten dev satın alma

Hollandalı Takeaway Just Eat’i 7.8 milyar dolara satın aldı

Takeaway’den yapılan açıklamada, Britanya Rekabet ve Piyasalar Kurumu’nun birleşme konusunu incelemesinin sürdüğüne dikkat çekilerek, bu inceleme işleminin tamamlanıp, onaylanmasına kadar, iki şirketin halen olduğu gibi iki farklı yönetim ve marka altında çalışmalarını sürdürecekleri belirtildi. Açıklamaya göre, Kurum incelemesinin 5 Mart’ta tamamlanması bekleniyor.

Takeaway CEO’su Jitse Groen, Just Eat’in önerilerini kabul etmesinden memnun olduklarını söyledi. (DHA)