İBB şirketleri Fortune Türkiye’de ilk 500 arasına girmeyi başardı

Şirketlerin belli kriterler çerçevesinde performanslarını ölçme ve rekabetteki yerlerini görme olanağına sahip olduğu “Fortune 500 Türkiye” listesi açıklandı.

İBB, altı iştirak şirketi ile listede yer aldı. 2019 net satış rakamlarına göre yapılan değerlendirmede İBB şirketlerinden İgdaş 41., Metro İstanbul 302., İstaç 304., Kiptaş 305., İstgüven 362. ve İstanbul Ulaşım 457. sırada yer aldı.

Faiz ve vergi öncesi kârı en çok artıran şirketler arasında Kiptaş 5. sırada yer alırken, İstgüven sıralamada 33. oldu. Satışlarını en çok artıran şirket sıralamasında ise İstgüven 40. ve İstanbul Ulaşım 49. sırada bulunuyor.

ŞEHRİN NABZINI TUTAN ŞİRKETLER

Farklı alanlarda faaliyet gösteren iştirak şirketleri ile değer yaratan İBB, istihdam olanaklarıyla sosyal ve ekonomik anlamda da şehrin kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. Ulaşımdan enerjiye, konuttan çevre yatırımlara kadar birçok farklı alanda faaliyet gösteren İBB İştirak Şirketleri, sektörlerine yön verme özelliklerini koruyarak gelişiyorlar.

İSTANBUL YATIRIM MERKEZİ

Şirketlerin başarısını değerlendiren İstanbul Yatırım Ajansı (İYA) CEO'su Nihat Narin, pandeminin doğal sonucu olarak 2020 yılında yatırımcıların temkinli bekleyişi devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“8500 yıldır ticari geçiş bölgesi olan İstanbul, tarihin her döneminde tüm badirelere rağmen cazibesini her zaman korumuştur. Türkiye ekonomisinin yüzde 31'ini sağlayan İstanbul, 100'den fazla ülkenin 40 binden fazla şirketine ev sahipliği yapmaktadır. İBB ve iştirak şirketlerinin güçlü yapısı, İstanbul'un yatırım yapılabilir bir dünya metropolü olma niteliğini yatırımcılar açısından cazibeli kılıyor. Şeffaf ve uzlaştırıcı yaklaşımımız uluslararası çevrelerden olumlu geri dönüşler almaya başladı. Norveç'ten İngiltere'ye, Amerika'dan Çin'e, Japonya'dan İspanya'ya bir çok ülkenin ilgisiyle karşı karşıyayız. Projelerde potansiyel yatırımcıların, yatırımlar için ihtiyaç duyulabilecek finansmanı kendilerinin sağladığı modeller içerisinde iş birlikleri tekliflerini değerlendiriyoruz. Bugün, bir değişim rüzgârı esiyor. İstanbul'da kuvvetle esen değişim ve gelişim rüzgarına yatırım yapanlar kazanacak.”

İŞTE O ŞİRKETLER

İGDAŞ

Doğal gaz hizmetlerini güvenli, sürdürülebilir, yenilikçi, çevreye ve insana değer katan bir anlayışla İstanbul'a sunan İGDAŞ, 8 milyar 451 milyon TL’lik net satışları üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 41. sırada; öz kaynak sıralamasında 43. sırada; petrol, gaz türevleri üretimi ve dağıtımı sektöründe ise 6. sırada yer alıyor.

METRO İSTANBUL

Bu sene listeye 302. sıradan giriş yapan METRO İSTANBUL 1 milyar 42 milyon TL’lik net satışları üzerinden yapılan değerlendirme sonucu; seyahat ve taşımacılık hizmetleri kategorisinde 15., öz kaynak sıralamasında ise 235. sırada yer alıyor.

İSTAÇ

Çevre yönetimine bütünsel yaklaşımla özgün çözümler üreten uluslararası otorite kuruluş vizyonuyla çalışan İSTAÇ 1 milyar 38,4 milyon TL'lik net satışları üzerinden yapılan değerlendirme sonucu 304. sırada yer aldı. İSTAÇ, Fortune 500'de işletme ve destek hizmetleri sektöründe de 5. olurken, öz kaynak sıralamasında da 217. sırada yer aldı.

KİPTAŞ

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yaşanabilir ve güvenilir kentler üreten KİPTAŞ, geçen yıl bulunduğu 322. sıradan 305. sıraya yükseldi. Ayrıca 1 Milyar 38,2 milyon TL’lik net satışları üzerinden yapılan değerlendirme sonucu öz kaynak sıralamasında 104. inşaat sektöründe ise 15. sırada bulunuyor.

İSTGÜVEN

İstanbul'da hizmet verilen tüm alanlarda en iyi ve en etkili güvenliği sağlamak amacıyla uzman personeliyle 7/24 üst düzey güvenlik önlemleri sunan İSTGÜVEN, listeye 362. sıradan giriş yaparak 879 milyon TL’lik net satışları üzerinden yapılan değerlendirme sonucu; öz kaynak sıralamasında 437. işletme ve destek hizmetleri sektöründe 7. sırada yer alıyor.

İSTANBUL ULAŞIM

Toplu ulaşım ve taşımacılık ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet gösteren İSTANBUL ULAŞIM listeye 457. sırada giriş yaptı. Ayrıca 652 milyon TL’lik net satışları üzerinden yapılan değerlendirme sonucu, öz kaynak sıralamasında 448., seyahat ve taşımacılık hizmetleri kategorisinde 17. sırada yer aldı.