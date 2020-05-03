İGDAŞ’tan doğal gaz faturası açıklaması!

İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
* Doğal gaz tüketim miktarı ve karşılığı bedelin fatura düzenlenmek suretiyle abonelerimize bildirimi yasal zorunluluktur.
* Bu çerçevede EPDK’nın geçmiş iki yılın ortalaması alınarak kıyasen fatura düzenlemesi şeklindeki uygulaması, karantina ilanı gibi belli şartlara bağlanmıştır.
* İstanbul’da söz konusu şartları gerektiren bir durum meydana gelmemiştir.
* Dolayısıyla, EPDK kararlarına uygun olarak kurumumuzca kıyasen fatura düzenlenmemektedir.
* Daha önce de olduğu gibi gerçek tüketim üzerinden ve sayaçlar yerinde okunarak fatura oluşturulmaktadır.
* Doğal gaz fatura bedelleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir.
* Burada kurumumuz dahil hiçbir dağıtıcı firmanın herhangi bir inisiyatifi, mevzuat gereği söz konusu değildir.
* Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirler kapsamında Evde Kal uygulaması doğal gaz tüketimini bu dönemde günlük bazda artırmıştır.