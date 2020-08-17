İhracatçıları beklemeye aldı

Corona virüsü salgınının ardından ihracatçı için farklı destek paketleri açıklayan Eximbank, son 1 haftada gelen kredi başvurularını beklemeye aldığı iddia edildi. İhracatçılar, son dönemde kredi başvurularına geri dönüş alınamadığına işaret ederken, artan maliyetler nedeniyle Eximbank'ın yeni bir dengelemeye gidebileceği belirtiliyor.

İHRACATA DESTEK VERİYOR

Corona virüsü salgınının ardından Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi kapsamında Merkez Bankası (MB) kaynaklarından ve kendi kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesinde uzatma konusunda bir dizi önlem açıklayan Eximbank, son olarak mayıs ayında 678 milyon dolarlık bir sendikasyon kredisine imza atmıştı.

Geçen yıl ihracatçıya 44.1 milyar dolarlık finansman desteği sağlayan Eximbank, bankacılık sektöründeki ihracat kredilerinin yüzde 52'sini tek başına sağladığını açıklamıştı.

TANIMLI KREDİLER DE

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, pandemi nedeniyle sektörlerin yaşadığı kaybı 3-4 yıl içinde telafi edebileceğini ve burada nakit akışının büyük önem kazandığına dikkat çekerek, kredi kanallarının açık olması gerektiğini belirtti. İhracatçıların, son dönemlerde tanımlanmış TL kredilerini bile alamadıklarını, Eximbank'ın kredi sürecini askıya aldığını anlatan Karasu, “Bu da konjonktürel olarak olabiliyor.

Eximbank'ın kredileri durdurulduğu yönünde haberler geliyor. Faiz oranları ve maliyeti ile ilgili çalışma yapılıyor olabilir. Tüketicinin vatandaşın kullandığı kredi ile ihracatçının kullandığı kredinin oranı aynı olmaz. Şu anda maliyetler yükseliyor” bilgisini verdi.

MALİYET GÜNCELLEMESİ OLABİLİR

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, 3-5 günlük bir durdurma bilgisi aldıklarını ancak net bir açıklamanın olmadığına işaret ederek, “Açıklama yapmıyorlar. Bir maliyet güncellemesi olabilir. Faiz değişikliği dönemlerinde olabiliyor böyle durumlar. BDDK da son dönemlerde çok fazla karar değiştirdi” dedi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise Merkez Bankası kaynaklı TL kredilerinde böyle bir durumun yaşandığına dair duyumların olduğunu bir maliyet artışı olabileceğini aktardı.