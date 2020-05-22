İmamoğlu’ndan “asgari ücretle ev sahibi olma” müjdesi

İBB Başkanı İmamoğlu, kendisinden önce konuşan KİPTAŞ Genel Müdürü Kurt'un bahsettiği, yakında açıklanacak yeni proje ile ilgili takvimi belirledi. İmamoğlu, “Çekilişini yaptığımız konutların bir bölümünü Haziran ayında teslim edeceksiniz.

Önümüzdeki hafta da Türkiye'deki asgari ücret sınırını dikkate alarak, en asgari seviyede geliri olan insanlarımızın bile hayal edebileceği, gelirleriyle ev alabilecekleri bir proje konseptini, Silivri 4 Projesini duyuralım. Hem ekonomik anlamda hem birtakım moralsizliklerle boğuştuğumuz bu günlerde biz; umut olmayı başaralım. Bugün kuralar çekelim, bayram müjdelerini ailelerine ulaştırmış olalım. Önümüzdeki hafta, insanlarımızı, toplumumuzu, ‘Bu koşullarda bile imkan elde edilebiliyor' umuduyla besleyelim” diye konuştu

“KENTE ESTETİK DUYGUSU KATMA SORUMLULUĞUMUZ VAR”

KİPTAŞ'ın ana felsefesinin sosyal konut üretmek olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, bunun yanında şehrin gelişimine estetik duygusu katmanın da önemli hedeflerden biri olduğunun altını çizdi.

Pandemi süreci nedeniyle bütün dünyanın sağlık, sosyal yaşam ve ekonomik yönden sıkıntılı bir sürece gireceğini kaydeden İmamoğlu, “Bu süreç bitecek, hayat devam edecek. Ama doğru işlerle insanların umutlarını bizim gibi kurumların besleme zorunluluğu da var. Bizim, bu zorluklara rağmen, iş üretebilme; bu zorluklara rağmen, istihdam yaratabilme; bu zorluklara rağmen, çalışanlarının konforunu en üst seviyede tutabilme becerisini ortaya koyabilme zorunluluğumuz var. Öncü adımlarla bazı sektörlerin umudu da olacağız” dedi.

“FARKLI RUHSAT UYGULAMALARI VARDI”

Genel Müdür Ali Kurt da konuşmasında proje hakkında bilgi verdi. Kurt, şunları söyledi: “1513 konut, 7 ticari birim, 300 kişilik 1 cami, 26 derslik 4 laboratuvardan oluşan ilk ve ortaokul ile 1 sağlık ocağından meydana gelen projemiz, 3 etapta, 3 farklı yüklenici firmayla yürütülmekteydi. 2019 Ağustos ayında, 2 etabımız yüzde 70-75 civarında ilerleme kaydetmişken, bir etabımız yüzde 55'le iş planının oldukça gerisindeydi. Ekip olarak, hukuk çerçevesinde geliştirdiğimiz iş modeliyle bu etabımızı da diğer etaplarımızla aynı seviyeye getirdik. Projeyi ilk ele aldığımız dönemlerde, projenin ruhsatıyla uygulamasının birbirinden farklı olduğunu fark ettik.

İmar planları da iptal edilmişti. İvedi bir şekilde imar planları hazırlama sürecine başladık. İBB'den planların onaylanmasını temin ettikten sonra, mevcut projemize uygun revizyon ruhsat tadilatını alıp, yılbaşı itibariyle kat irtifakı işlemlerimizi bitirdik”

KURALAR ÇEKİLDİ

Konuşmaların ardından Bakırköy 23. Noterliği'nin huzurunda kura çekimine geçildi. İmamoğlu, Erkut, Ongun, Yıldız ve Kurt, çektikleri kuralarla Silivri 3. Etap Projesi'nde hak sahibi olan ilk isimleri ve kazandıkları daireleri belirledi.