İŞKUR İBAN kaydı nasıl yapılır? İŞKUR sisteminde İBAN’ınız kayıtlı mı?

Corona virüsü sebebiyle birçok kişinin maaş ödemelerinde yeni döneme girildi. İşsizlik maaşı ödemeleri ve kısa çalışma ücreti, PTT şubelerinde yoğunluk olmaması için hesap numaralarına yapılıyor. Ancak ödemelerin hesabınıza gelmesi için İşkur üzerinden Iban numaranızı güncellemeniz gerekmekte. İşte işsizlik maaşı için Iban kayıt ve güncelleme linki…

İBAN NUMARASI İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız.

DUYURU

IBAN ekranına Girdiğiniz IBAN'a ait Bankamatik Kartınız yok ise ödeme gününden önce Bankanızdan kartınızı temin ediniz ki ödeme günü gişelere gitmek zorunda kalmayınız.

IBAN 26 karakterden oluşmalıdır. IBAN ‘TR' ile başlar ve sayılarla devam eder. Boşluk içermez. IBAN kaydetmek için aşağıdaki kutuyu doldurunuz ve ‘IBAN Kaydet' düğmesine basınız. IBAN silmek için ‘IBAN Sil' düğmesine basınız. Kayıtlı IBAN'ınız silinir.