İşte en yüksek ve en düşük faizle borçlanan ülkeler

Hükümet sık sık yüksek faize karşı olduğunu söylese de, Türkiye’de Hazine’nin borçlanma faizleri benzer ülkelere göre yüksek seyretmeye devam ediyor.

Corona virüsü salgınının neden olduğu endişelerle “güvenli liman” olarak görülen ülke tahvillerine talep hızla artarken, sene başında yüzde 1,9 olan ABD 10 yıllık Hazine tahvili faizi bugün yüzde 0,69’a kadar düştü.

Dahası, Avrupa’nın birçok ülkesinde tahvil faizleri 0’ın altında yer alıyor. Yani bu ülkelerin hazineleri, eksi faizle borçlanıyor. Borç aldığı paradan daha azını geri ödüyor. Öyle ki, İsviçre’de 10 yıllık tahvil faizi yüzde -0,94’e kadar gerilemiş durumda.

Türkiye’de ise TL cinsinden 10 yıllık tahvil faizi yüzde 11,4 düzeyinde. Bu alanda Türkiye’nin önünde sadece Arjantin yer alıyor. Türkiye, dolarla borçlanırken de yaklaşık yüzde 5 faiz ödüyor. Nitekim, son olarak 7 Şubat 2020’de Hazine’nin 10 yıl vadeli eurobond ihracında borçlanma 2 milyar dolar, faiz yüzde 5.45 oldu.

Sozcu.com.tr’ye konuşan eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Hakan Özyıldız, Türkiye’de tahvil faizlerinin dünyanın geri kalanına göre yüksek olmasında, ülke risk priminin ve enflasyonun yüksek olmasının etkili olduğunu söyledi.

Nitekim, Türkiye’nin kredi iflas riskini gösteren CDS’leri, dün itibarıyla 343 puan seviyesinde. Bu rakam, Türkiye’nin döviz cinsi tahvilini alanların borçların geri ödenememesi riskine karşılık yaklaşık yüzde 3,4’lük sigorta primi ödemesi anlamına geliyor. Bu durumda Türkiye dövizle borçlanırken, ABD Hazinesi’nden yaklaşık 3,4 yüzde puan fazla faizle borçlanıyor.

Özyıldız, Suriye gerilimi ile Türkiye’nin makro ekonomik sorunlarının da tahvil faizlerini yükselttiğine dikkat çekti.

Özyıldız, ABD tahvillerindeki hızlı düşüşe dair de “Bu bir politika. Bütçe açığı büyüdükçe ABD Hazinesi’nin daha fazla faiz ödemesinin önüne geçmek için ABD Merkez Bankası’na (FED) baskı yapıyorlar. Küresel ekonomide corona virüsü ve ticaret savaşı kaynaklı artan resesyon riski nedeniyle de FED faiz indirerek ön alıyor, bu da tahvil faizlerini düşürüyor” dedi.

TAHVİLE HÜCUM

İngiliz Financial Times gazetesi, corona virüsü endişeleriyle hisse senedi piyasalarında sert satışlar olurken, “güvenli liman” olarak görülen tahvillere hücum olduğunu ve tahvil fiyatları artarken tahvil faizlerinin rekor düşük düzeylere gerilediğini yazdı.

FED’in olağanüstü faiz indirimine rağmen ABD’de S&P 500 endeksinin dünkü yüzde 3,4’lük düşüşün ardından bugün de yüzde 3 düşmesi bekleniyor.

UBS Küresel Varlık Yönetimi’nin yatırım şefi Mark Haefele, corona virüsünü önleme adımlarına paralel olarak parasal ve mali teşviklerle birlikte piyasaların dengesizleştiğine işaret etti.

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TAHVİL NEDİR?

Tahvil; bir yatırımcının devlet veya kurumsal işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla onlara belirli bir süre değişken ya da sabit bir faiz oranı ile borç verdiği ve vade sonunda faiz getirisi elde ettiği bir yatırım biçimi.