Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Japonya’dan ekonomik destek açıklaması

Türkiye'nin döviz takası anlaşması yapmasının gündemde olduğu Japonya'nın başbakanı Shinzo Abe, Türkiye'ye kredi vermeyi düşündüklerini açıkladı. Abe, "Acil durum kredileri de dahil olmak üzere finansal bir katkı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

14:33 -
Haberler Ekonomi
Japonya’dan ekonomik destek açıklaması

Japonya Başbakan Shinzo Abe, Japonya’nın corona virüsünün yayılmasını ve ekonomik çöküşü kontrol etmesine yardımcı olmak amacıyla Türkiye’ye tıbbi ve mali destek teklif edeceğini açıkladı.

Abe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İstanbul Başakşehir’de inşa edilen hastanenin açılışını video konferans katılımı ile birlikte gerçekleştirirken yaptığı açıklamada “Ülkede ekonomik faaliyetlerin teşvik edilmesine de yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

Abe “Acil durum kredileri de dahil olmak üzere finansal bir katkı düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

SWAP ANLAŞMASI KONUŞULUYORDU

Türkiye’nin döviz-TL takası (swap) için görüşme yaptığı ülkelerden birinin Japonya olduğu basına yansımıştı. Japonya ile 10 milyar dolar değerinde swap anlaşması yapılabileceği iddia edilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün bir açıklama yaparak Katar Merkez Bankası ile arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşmasının yenilendiğini duyurmuştu. TCMB, söz konusu anlaşmanın tutarının 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildiğini belirtmişti. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)

İLGİLİ HABERFT: İngiliz ve Japon yetkililere göre Türkiye ile swap anlaşması zorFT: İngiliz ve Japon yetkililere göre Türkiye ile swap anlaşması zor İLGİLİ HABERİşte 4 soruda Türkiye'nin swap arayışının anlamıİşte 4 soruda Türkiye'nin swap arayışının anlamı

 

ABD Başakşehir Başbakan Cumhurbaşkanı Dolar Ekonomi İngiltere istanbul Japonya Katar para söz TAyyip Erdoğan Türkiye video konferans
Son güncelleme: 14:48 21.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more