Kardashian Spotify’a rekor kırdırdı

Spotify son dönemde peş peşe yaptığı anlaşmalarla dikkat çekiyor. Şirket önce Kim Kardashian West ile podcast yayını anlaşması yaptı. Ardından DC ve Warner Bros ile yazılı senaryoları hikayeleştirerek podcast ile dinleyicilere sunmak için el sıkıştı.

Business Insider'da yer alan haber göre kısa süre içinde yapılan bu önemli anlaşmalar, Spotify'ın hisselerinde doping etkisi yarattı. Yüzde 15'lik artışla hisse fiyatı 229 dolara çıkarak Spotify için tüm zamanların rekoru kırıldı.

100 MİLYON DOLARDAN FAZLA



‘The Kardashian West' podcastinde ceza hukukuna yoğunlaşılacak. Ünlü televizyon programı yapımcısı Lori Rothschild Ansaldi, hem programın yapımcılarından olacak hem de Kim Kardashian'a eşlik edecek. Spotify ile Kardashian arasındaki anlaşmanın 100 milyon dolardan fazla bir rakama yapıldığı tahmin ediliyor.

Programın ilk konusu, Ansaldi'nin daha önce de soruşturduğu Kevin Keith dosyası. Keith, 1994'te üç cinayetten hüküm giymiş olsa da yıllardır ateş edenin kendisi olmadığı iddiasını sürdürüyor. Kim Kardashian, 2018 yılından beri San Francisco'daki bir hukuk bürosunda ‘çıraklık' yapıyor ve California Barosu'na katılmayı planlıyor.

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HİSSELER SENE BAŞINDAN BERİ YÜZDE 50 ARTTI



DC ile yapılan anlaşma ise Spotify'a Superman, Batman, Wonder Woman, Joker ve Harley Quinn gibi DC Evreni'nin dünyaca ünlü karakterlerinin fikri haklarını kazandırdı.

Her iki şirket de anlaşmanın detayları hakkında açıklama yapmadı.

Uzmanlar, Spotify'ın Apple ve Google ile rekabetinde bir podcast imparatorluğu kurmak istediği görüşünde. Bunun için 600 milyon dolardan fazla içerik ve podcast anlaşmaları yapıldı. Şirketin hamleleri işe yarıyor gibi gözüküyor. 2020 yılına 151 dolarlık fiyatla başlayan Spotify hisseleri, aradan geçen süreçte yaklaşık yüzde 50 artışla 229 doları gördü.