Kaslowski: Yatırım merkez olmanın temel şartı hukuk devleti olmaktır

Koronavirüs salgını ile birlikte küresel ticaret hacminde yüzde 9.2, uluslararası doğrudan yatırımlarda ise yüzde 30'luk düşüş kaydedilirken, Türk iş dünyasından “Ekonomik toparlanma ve yeni dünya düzeninde yer bulabilmek için açık ve net politika şart” mesajı geldi.

Kur, faiz, enflasyon döngüsünde yaşanan belirsizliklerin ekonomik istikrarı ve reel sektörü çok ciddi ölçüde olumsuz etkilediğini vurgulayan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, normalleşme sürecinin açık ve net politikalar ile devam ettirilmesi gerektiğini dile getirdi.

YATIRIMCI İLGİSİ AZALIR

Yaşanan belirsizlikleri aşmak için para politikasının açık ve net olması gerektiğini kaydeden Kaslowski, “Ekonomide dengelenmeyi sağlamak için başlatılan normalleşme sürecinin devamı ülkemize ait risk algısını iyileştirmek için son derece önemli. Bir ülkede ekonomi politikaları ne kadar karmaşık ve anlaşılması güç ise ülkeye olan yatırımcı ilgisi de o kadar zayıflıyor” dedi.

“Küresel Tedarik Zincirlerinin Yeniden Yapılanması” başlığıyla düzenlenen webinar'da konuşan Kaslowski, son dönemde tartışma konusu olan serbest piyasa koşulları ve şirketlere el koyma endişelerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“Sadece finansal piyasalarda değil reel sektörde de serbest piyasa ilkeleri ön planda tutulmalı. Özel şirketlerin ortaklık yapılarına kriterleri belli olmayan şekilde müdahale edilebileceği endişeleri yatırım ortamına zarar verecektir” diyen Kaslowski, “Uluslararası düzenlemelerden, evrensel hukuk ilkelerinden ayrışılmamalı. Hukuk devleti olmak güvenilir bir yatırım merkezi olmanın en başlıca şartıdır” diye konuştu.