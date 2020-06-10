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Kıdem tazminatında hükümete olumsuz yanıt!

Kıdem tazminatı fonunu getirebilmek için nabız yoklayan hükümete hem işçi hem de işveren temsilcilerinden olumsuz yanıt geldi. İktidara yakınlığıyla bilinen Hak-İş’in de, “Şimdi zamanı değil” mesajı vermesi kıdem fonunun başka bahara kalabileceğinin işareti oldu.

Erdoğan SÜZER
18:41 -
Haberler Ekonomi
Kıdem tazminatında hükümete olumsuz yanıt!

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün (Çarşamba) TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, TİSK ve TOBB başkanlarıyla kıdem tazminatı fonunu görüştü. Görüşmede hem işçi hem de işveren temsilcileri kıdemle ilgili görüşlerini tek tek açıkladılar.

“ZAMANI DEĞİL”

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, Türk-İş kıdem tazminatı fonunu istemediklerini iletirken, Hak-İş kıdemden yararlanamayan milyonlarca çalışanın sorununun çözülmesini istediklerini ancak bugün bu tartışmaların zamanı olmadığını bildirdi.

İşvereni temsilen toplantıya katılan TİSK ve TOBB Başkanları da kıdem fonuna sıcak bakmadıklarını açık bir şekilde ifade ettiler.

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Son güncelleme: 18:51 10.06.2020
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