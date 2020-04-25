Kira yardımı 4 yıla çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli ve rezerv yapı alanlarındaki yapılarını kendi isteğiyle yıktıran bina sahiplerine ödenen kira yardımının süresini 36 aydan (3 yıl) 48 aya (4 yıl) çıkardı. Bakanlığın uygun gördüğü durumlarda ilk 5 aylık kiranın peşin ödenme süresi de 1 yıla uzatıldı.

AYLIK 1.150 LİRA

Yapılan değişiklikle riskli alan dışındaki riskli yapı sahiplerine yapılan kira yardımı süresi 18 ay olarak kalırken, riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımının süresi 1 yıl uzatılmış oldu.

Halen kendi isteğiyle binasını yıktıranlara yapılan kira yardımı İstanbul, Ankara ve İzmir'de aylık bin 150 TL olarak uygulanıyor. Kira yardımı miktarı bu 3 il dışında kalan diğer illerde, nüfus ve belirlenen diğer kriterlere göre 715 TL ile bin 85 TL arasında değişiyor.

Alan bazlı kentsel dönüşüm projelerinde ise kira yardımlarının miktarı İstanbul'un bazı bölgelerinde bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Kira yardımı tutarlarını bölge ve alanlara göre bakanlık belirleyebiliyor. Kira yardım tutarları her yıl TÜFE oranında arttırılıyor.

İstanbul'da toplam 55.200 TL

Yeni düzenlemeye göre, örneğin İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamında riskli ya da rezerv alan ilan edilen bölgedeki evini yıktıran hak sahiplerine 36 ay yerine 48 ay boyunca bin 150 TL kira yardımı ödenecek.

Böylece İstanbul'daki hak sahibi toplamda 41 bin 400 TL yerine 55 bin 200 TL kira yardımı almış olacak. Yönetmelikle ayrıca parsel sahipleri, tek parselde inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen bir bodrum kat ve en çok iki katlı yapılar için yaklaşık yapı maliyetinin yüzde 10'u oranındaki teminatı ödemeyecek.