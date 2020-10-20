Kış meyveleri sezona pahalı başladı

Yaz aylarında vatandaşların sofralarını şenlendiren yaz meyveleri, yavaş yavaş yerini kış meyvelerine bıraktı. Ekim aylarında olmamıza rağmen bu yıl hava durumu pek kışa benzemese de, kış meyveleri tezgâhtaki yerini aldı.

Ancak sezonun ilk meyveleri ve ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle kış meyvelerin fiyatları, vatandaşların cebini yakıyor. Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarı’na gelen vatandaşlar kış meyvelerine az çok talep gösterse de, fiyatlarda bir yükseliş yaşandığını manavlar da kabul etti.

Manavlarda, kış meyvelerinden nektarin 10, yeşil mandalina 5, kivi 14, nar 8, elma çeşitleri 6, ekmek ayvası 8, armut 10, deveci armudu 10, anjelika erik 7, greyfurtun kilosu 6 liraya satılıyor. Fiyatların ocak ayına kadar biraz düşmesi beklenirken, bu yıl düşüşler yüzde 5'ten az olmayacağı tahmin ediliyor.

VERİM İYİ OLMASINA RAĞMEN FİYATLAR PAHALI

Eskişehir Kurtuluş Kapalı Pazarı’ndan yaklaşık 30 yıldır manavlık yapan Emin Özkaya, sezonun ilk günlerinde gelen meyveler ve fiyatları hakkında konuştu. Özkaya, “Biz şu an sonbahardayız. Hava pek soğumasa da, kış meyveleri gelmeye başladı.

Yaz meyvelerinden şu an sadece üzüm satıyoruz. Bir köşede de karpuz ve kavun var. Diğer gördüğün hepsi kış meyvesidir. İlk önce mandalina başladı. Ardından diğer meyveler de yavaş yavaş geldi.

Artık gelmeyen kış meyvesi yok gibi. Ülke genelinde bu yıl üretim oldukça verimliydi. Ancak yine fiyatlar pahalı. Çünkü dolar yükselişe geçtiği için insanların elinde olan paranın değeri kalmadı.

Biz üreticilerden meyve alırken ucuza alamıyoruz. Örneğin, bir kilo mandalinanın tezgâha kadar gelişi 4 lirayı buluyor. Bizde 4 buçuk, 5 liraya satıyoruz. Elmalar yerli, ama neden pahalı diye bize sormak yerine bize satanlara sorulması gerekiyor. Bu sene fiyatların böyle devam edeceğini tahmin ediyorum. Ocak ayına kadar bir nebze düşüş olur” dedi.

“ÜRETİCİ DIŞARIYA GÖNDERMEK İSTİYOR”

Manav Özkaya, ihracat için dışarıya gönderilen meyvelerin kilosu 5 dolara satılıyorsa, ülke içinde 5 liraya satıldığını ve bu nedenle üreticilerin de daha çok dışarıya göndermek istediklerini belirtti.

Özkaya, “Bizim meyvelerin fiyatının yüksek olmanın bir diğer bir nedeni ise dışarıya dolarla satmak oluyor. Örneğin üretici bir kilo meyveyi diğer ülkelere 5 dolara satıyor. Bize ise ülke içinde olduğumuz için 5 liraya satıyor.

Şimdi üretici daha çok dışarıya göndermekte hevesli oluyor. Sonucunda ise bizim burada meyve fiyatları yükseliyor. Evet, biz kilosunu dolarla alan kişilere göre daha ucuza alabiliyoruz. Ama bu bizim memleketimizin ürünleridir.

Bizim ihtiyaçlarımızı tamamladıktan sonra dışarıya gönderilmesi gerekiyor. Bu konuda bir denetim eksikliği olduğu için biz pahalıya almak ve satmak zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.

“TALEP VAR AMA AZ ALIYOR”

Kış meyveleri bu yıl pahalı başlamasına rağmen talep eden vatandaşlar eksik olmuyor. Korona virüs nedeniyle C vitamini deposu olan kış meyveleri oldukça ilgi görüyor.

Bu konuda konuşan Özkaya, “Vatandaşlar kış meyvelerine iyi ilgi gösteriyor. Tabi eskiden bir kişi 5 kilo alırken aynı kişi şimdi 2-3 kilo alıyor, ama devamlı alıyor. Çünkü kış meyvelerin çoğu C vitaminin kaynağıdır. C vitamin ise Korona virüse karşı vatandaşların sağlığa fayda ediyor. Çocuk ve yaşlılar için alan oluyor. Fiyatlar yüksek olmasaydı, vatandaşlar daha çok meyve yiyebilirdi” dedi. (İHA)