Kısa çalışma ödeneği uzatılmayacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyet gösteren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen Zirvedeki Kadınlar programının ikinci oturumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un iştirakiyle gerçekleştirildi.

Salgın sürecinde istihdamı korumak hedefiyle başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği'nin normalleşme dönemine geçilmesiyle devam etmeyeceğini belirten Bakan Selçuk, bakanlık olarak normalleşme desteğini devreye alacaklarını açıkladı.

Türkiye genelinde 3,5 milyon çalışana 10,5 milyar lira kısa çalışma ödeneği aktarıldığını ifade eden Bakan Selçuk 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine geçildiği için kısa çalışma ödeneği uygulamasının uzatılmayacağını söyledi.

1 Haziran itibariyle Türkiye'de normalleşme sürecinin başladığını anımsatan Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin devam etmesinin uygulamanın kapsamı noktasında uygun olmayacağını ifade etti.



‘İŞ YERLERİ İŞE BAŞLADIĞI İÇİN…’

Kısa çalışma için işlerin tamamen veya kısmen durdurulması gerektiğini kaydeden Bakan Selçuk, “1 Haziran'da normalleşme başladı. Şu ana kadar kısa çalışma çok hızlı bir şekilde uygulandı. Bütün çalışanlarımıza ödemelerini gerçekleştirdik. Normalleşme sürecinde ise iş yerleri işe başladığı için bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Bakanlık olarak bu dönem için yeni bir destek planladık.

‘Normalleşme Destek Paketi' olarak hayata geçireceğimiz bu pakette kısa çalışmadan faydalanan işverenler için benzer bir destek kurguladık.

Çok daha hızlı olacak bir sistem olacak. Bu dönemde kısa çalışma yerine normalleşme desteği ile devam etmeyi planlıyoruz.” diye konuştu. (İHA)