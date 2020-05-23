Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Körfez’de tersine göç başladı, nüfus yüzde 10 düşebilir

Dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Arap Körfezi’nde corona virüsü salgınının etkisi sert oldu. Son yıllarda Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’ın büyük projeleri ve yüksek maaşlar, batılı uzmanlar için cazibe merkezi haline gelmelerini sağlamıştı. Ancak salgının ekonomiyi vurmasıyla her şey durdu. Göçmen işçilerin birer birer ülkelerine dönmesi nedeniyle Körfez ülkelerinin nüfusunda yüzde 10’a ulaşan düşüşler bekleniyor.

Sozcu.com.tr
13:28 -
Haberler Ekonomi
Körfez’de tersine göç başladı, nüfus yüzde 10 düşebilir

Körfez'in petrol zengini 6 ülkesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman, son yıllarda göçmen işçilerin cazibe merkezi haline gelmişti. ABD ve Avrupa'dan uzmanları, yüksek maaşlarla önemli projelerde görevlendiren bu ülkeler, corona virüsü salgınından sert etkilendi.

DEV PROJELER BİRER BİRER DURDU

Bloomberg'de yer alan habere göre, Körfez ülkeleri için işler tersine dönmeye başladı. Avrupa'nın önde gelen analiz kuruluşlarından Oxford Ekonomi'nin hazırladığı raporda, petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu ülkelerdeki dev projelerin birer birer durduğu belirtildi. Bunun sonucu olarak, yüksek maaşlarla Körfez ülkelerine gelen batılı uzmanlar birer birer buralardan ayrılmaya başladı.

İLGİLİ HABERDubaili şirketler iflasın eşiğindeDubaili şirketler iflasın eşiğinde

‘KARANTİNA VE PETROL FİYATLARI ETKİLEDİ'

Oxford Ekonomi'nin Ortadoğu uzmanı Scott Livermoore'un kaleme aldığı raporda, “Körfez ülkeleri göçmen işçilere bağımlı olduğu için buralarda yurt dışından gelen çok sayıda çalışan vardı. Ancak corona virüsü salgınıyla birlikte hem uygulanan karantina hem de petrol fiyatlarının çakılması ekonomiyi vurdu. Göçmen işçiler de buralardan ayrılmaya başladı. Bunun sonucunda Körfez'deki nüfus önemli ölçüde azalabilir” denildi.

İŞSİZLİK YÜZDE 13'Ü AŞABİLİR

Tahminlere göre göçmenlerin ayrılmasıyla birlikte nüfusta yüzde 4 ile (Suudi Arabistan ve Umman) ile yüzde 10 (Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri) arasında azalma olacak. Körfez ülkelerinde işsizliğin yüzde 13'ü aşması bekleniyor.

İLGİLİ HABERSuudi Arabistan ekonomik tedbirler alacakSuudi Arabistan ekonomik tedbirler alacak

BİRÇOK SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK

Oxford Ekonomi'nin raporunda, özellikle gelirleri yüksek olan yönetici sınıfındaki yabancı uzmanların ayrılmasının yan etkileri de olacak. Lüks otellerden restoranlara ve emlak sektörüne kadar birçok alanda talebin ciddi şekilde düşmesi üzerine fiyatlar üzerinde baskı oluşması muhtemel.

Körfez ülkelerinin nüfus sayıları:

Suudi Arabistan: 33 milyon 700 bin
Birleşik Arap Emirlikleri: 9 milyon 630 bin
Umman: 4 milyon 830 bin
Kuveyt: 4 milyon 140 bin
Katar: 2 milyon 780 bin
Bahreyn: 1 milyon 570 bin

*Rakamlar Dünya Bankası'ndan alınmıştır.

ABD Avrupa Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri Corona Dubai Dünya Ekonomi Katar Kuveyt Ortadoğu Suudi Arabistan Umman
Son güncelleme: 13:47 23.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more