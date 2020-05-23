Körfez’de tersine göç başladı, nüfus yüzde 10 düşebilir

Körfez'in petrol zengini 6 ülkesi, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman, son yıllarda göçmen işçilerin cazibe merkezi haline gelmişti. ABD ve Avrupa'dan uzmanları, yüksek maaşlarla önemli projelerde görevlendiren bu ülkeler, corona virüsü salgınından sert etkilendi.

DEV PROJELER BİRER BİRER DURDU

Bloomberg'de yer alan habere göre, Körfez ülkeleri için işler tersine dönmeye başladı. Avrupa'nın önde gelen analiz kuruluşlarından Oxford Ekonomi'nin hazırladığı raporda, petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu ülkelerdeki dev projelerin birer birer durduğu belirtildi. Bunun sonucu olarak, yüksek maaşlarla Körfez ülkelerine gelen batılı uzmanlar birer birer buralardan ayrılmaya başladı.

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‘KARANTİNA VE PETROL FİYATLARI ETKİLEDİ'

Oxford Ekonomi'nin Ortadoğu uzmanı Scott Livermoore'un kaleme aldığı raporda, “Körfez ülkeleri göçmen işçilere bağımlı olduğu için buralarda yurt dışından gelen çok sayıda çalışan vardı. Ancak corona virüsü salgınıyla birlikte hem uygulanan karantina hem de petrol fiyatlarının çakılması ekonomiyi vurdu. Göçmen işçiler de buralardan ayrılmaya başladı. Bunun sonucunda Körfez'deki nüfus önemli ölçüde azalabilir” denildi.

İŞSİZLİK YÜZDE 13'Ü AŞABİLİR

Tahminlere göre göçmenlerin ayrılmasıyla birlikte nüfusta yüzde 4 ile (Suudi Arabistan ve Umman) ile yüzde 10 (Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri) arasında azalma olacak. Körfez ülkelerinde işsizliğin yüzde 13'ü aşması bekleniyor.

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BİRÇOK SEKTÖRÜ ETKİLEYECEK

Oxford Ekonomi'nin raporunda, özellikle gelirleri yüksek olan yönetici sınıfındaki yabancı uzmanların ayrılmasının yan etkileri de olacak. Lüks otellerden restoranlara ve emlak sektörüne kadar birçok alanda talebin ciddi şekilde düşmesi üzerine fiyatlar üzerinde baskı oluşması muhtemel.

Körfez ülkelerinin nüfus sayıları:



Suudi Arabistan: 33 milyon 700 bin

Birleşik Arap Emirlikleri: 9 milyon 630 bin

Umman: 4 milyon 830 bin

Kuveyt: 4 milyon 140 bin

Katar: 2 milyon 780 bin

Bahreyn: 1 milyon 570 bin

*Rakamlar Dünya Bankası'ndan alınmıştır.