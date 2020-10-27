Kullandırılan konut kredisi miktarı 22 hafta sonra geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 16 Ekim ile biten haftada kullanılan konut kredisi miktarı, bir önceki haftaya göre 136 milyon TL azalarak 277 milyar 828 milyon TL oldu.

Verilen konut kredisi miktarında 22 hafta sonra düşüş yaşandı. Konut kredisinde son olarak 8 Mayıs ile biten haftada, 30 Nisan haftasına göre 41 milyon TL düşüş yaşanmıştı. Aradan geçen 22 hafta boyunca konut kredileri sürekli artmış ve 9 Ekim ile biten haftada 277 milyar 964 milyon liraya kadar çıkmıştı.

HAZİRANDA KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Pandemi nedeniyle yavaşlayan ekonomik faaliyetleri artırmak için haziran ayında uygun faizli konut kredisi kampanyası başlatılmıştı. Sıfır ve ikinci el konut kredilerinde azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade imkanı sunulmuştu. Aylık faiz oranı sıfır konutlarda yüzde 0,64, ikinci el konutlarda yüzde 0,74 olarak belirlenmişti.

SATILAN KONUT MİKTARI EYLÜL AYINDA AZALMIŞTI

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 azalarak 136 bin 744 oldu.

İpotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,5 azalış göstererek 35 bin 576 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 26'ya geriledi.

İHTİYAÇ KREDİSİ AZALDI, TAŞIT KREDİSİ ARTTI

Öte yandan kullandırılan ihtiyaç kredisi miktarında da düşüş yaşandı. 9 Ekim ile biten haftada 377 milyar 268 milyon TL olan ihtiyaç kredisi miktarı 16 Ekim ile biten haftada ise 376 milyar 432 milyon liraya geriledi.

Araç kredisi miktarı ise artmaya devam ediyor. 19 Ekim ile biten haftada kullandırılan araç kredisi miktarı 10 milyar 803 milyon TL oldu.