Ligden düşerse 5 milyar dolar çıkabilir

İngiliz Financial Times gazetesi, hisse senedi piyasaları için uluslararası yatırımcıların endeks sağlayıcısı olan Morgan Stanley Capital International'ın (MSCI) Türkiye'yi bir alt lige düşürmesi durumunda ülkeden 5 milyar dolarlık yabancı çıkışı olabileceğini yazdı.

MSCI, açığa satış ve kredili işlem yasakları dolayısıyla kurumsal yatırımcıların Türkiye'de piyasaya erişiminin zorlaştırıldığını belirtmiş ve koşulların daha da kötüye gitmesi durumunda Türkiye'nin “gelişmekte olan piyasa” statüsünden bir alt lig olan “gelişme ihtimali olan piyasa” ya da “tekil piyasa” statüsüne indirilebileceğini duyurmuştu.

SÜRPRİZ OLUR

Dubai merkezli East Capital şirketinde portföy yöneticisi olan Emre Akçakmak, kararın hisse senedi piyasasından yaklaşık 5 milyar dolarlık yabancı çıkışına neden olabileceğini dile getirdi.

MSCI'nın alt lige düşürme kararının sürpriz olacağını ancak yabancı yatırımcılara dönük kısıtlamaların ya da sermaye kontrollerinin artması durumunda söz konusu adımın gündeme gelebileceğini belirten Akçakmak, lig düşmenin Türkiye için bir prestij kaybı da olacağına işaret etti.

Avrupa'da açığa satış yasaklarına mayıs ayında son verildi. Türkiye'de ise Ekim 2019'da 7 banka hissesi için, Şubat 2020'de ise Borsa İstanbul pay piyasalarına getirilen açığa satış yasağı halen devam ediyor. Temmuz ayında Borsa İstanbul'da endeksten iki sıfır atılacağını hatırlatan analistler, açığa satış yasağının bu sürece kadar devam edilebileceğini belirtti.

Endekste olası bir düşüş nedeniyle ‘sıfır atma' projesinin riske girmesinin istenmeyeceği düşünülüyor. Halihazırda yabancıların Türkiye'deki portföy yatırımları en düşük seviyelerde. Gelişen ülke piyasalarında yaşanan toplam çıkışın neredeyse yüzde 15'i Türkiye'den oldu.

Türkiye finansal piyasalarından yabancı çıkışı yılbaşından bu yana 10.8 milyar doları buldu. Hisse senetlerinden 3.8 milyar dolar, tahvil piyasalarından ise 7 milyar dolar portföy çıkışı yaşandı.

27 Aralık 2019'da 32.4 milyar dolar olan yabancıların hisse stoku 19 Haziran itibarıyla 24.3 milyar dolara gerilemiş durumda. Yılbaşında Borsa İstanbul'da yüzde 65'ler seviyesinde olan yabancı payı da 19 Haziran itibarıyla yüzde 52.1 seviyesine indi.

BELİRSİZLİK ENDİŞE YARATIYOR

Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarını alıp satmasının yerel otorite tarafından zorlaştırıldığına dikkat çeken Financial Times gazetesi, trilyonlarca dolarlık fonları yöneten küresel yatırımcıların MSCI endekslerini gösterge kabul ederek yatırım kararlarını verdiğini hatırlattı.

Yatırım bankası Renaissance Capital'in Baş Ekonomisti Charles Robertson da, endekse Türkiye'nin ağırlığının yüzde 2'den yüzde 0.5'e gerilediğini, Türkiye'nin gelişen piyasa ağırlığının azaldığını ve yatırımcıların belirsizlikler nedeniyle Türkiye'den uzak durduğunu belirtti.