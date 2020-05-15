Lübnan’da merkez bankası direktörü gözaltına alındı

Hükümet ile büyük gerilim yaşayan Lübnan Merkez Bankası’nda nakit operasyonları birimini yöneten Mazen Hamdan gözaltına alındı.

Bloomberg’ün Lübnan resmi ajansından aktardığı habere göre; savcılık Hamdan’ı döviz bürolarından dolar satın alıp Lübnan pound’unu zayıflatmakla suçluyor.

Merkez bankası yetkilisinin ofisine yapılan baskında kişisel bütün belgelerine el kondu. Lübnan Merkez Bankası konu hakkında yorum yapmadı.

IMF İLE PAZARLIK HALİNDELER

Ekonomisi çöken Lübnan, IMF ile 10 milyar dolarlık yardım anlaşması imzalamak için görüşmeler yürütüyor. Soruşturma kapsamında bir düzine döviz bürosu sahibi de geçen hafta gerekli izinleri almadıkları gerekçesiyle tutuklanmıştı.

HÜKÜMETLE MERKEZ BANKASI BİRBİRİNE GİRDİ

Gözaltına alınan döviz bürosu sahipleri sebebiyle diğer döviz bürosu sahipleri protesto amacıyla iş yerlerini bir hafta açmamıştı. Lübnan Başbakanı Hasan Diab dolar karşısında değer kaybeden Lübnan Pound’u için 27 yıldır görev yapan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh’i suçluyor. Salameh ise hükümeti Merkez Bankası rezervlerini keyfi olarak bütçe açığını dengelemek için kullanmakla itham ediyor.