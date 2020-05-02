Markalar, tedbirli açılışa hazırlanıyor

Kademeli bir şekilde gerçekleştirilecek açılışlar için takvim hazırlayan perakende markaları, önceliği hijyen ve sağlık çalışmalarına verdi.

Önümüzdeki haftadan itibaren Vakko, Koçtaş, Bauhause gibi markalar kısıtlı saatler içinde hijyen ve sağlığı önceliklendirerek açılış yapacaklarını duyurdu.

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, 6 Mayıs'tan itibaren Vakko mağazalarının kontrollü olarak açılacağını aktararak, “Nişantaşı ve Suadiye mağazaları, 6 Mayıs'tan itibaren pilot mağaza olarak özel konumlanacak. Hepsi dezenfekte edilecek.

Vakko 6 Mayıs tarihinden itibaren yeni bir dönemi Vakko Dostları ile paylaşmaya hazırlanıyor. 7/24 Vakko Live adını taşıyan ve özel bir hizmet anlayışına sahip olan bu hizmet, zaman ve mekandan bağımsız olarak Vakko Dostları ne zaman ve nerede isterse orada sağlanacağı anlamına geliyor. Bu sistem tamamlandığı zaman bununla ilgili ayrıca bilgilendirme yapacağız” diye konuştu.

24 Mart itibarıyla Koçtaş ve Koçtaş Fix mağazalarını geçici süreyle kapatan Koçtaş da 4 Mayıs Pazartesi günü 51 mağazanın yeniden kademeli ve kontrollü olarak Covid-19'a karşı sıfır tölerans manifestosu ile açılacağını duyurdu.

Yoğun talep üzerine 4 Mayıs'ta açılacağını açıklayan bir diğer marka da Bauhause oldu. Marka, corona virüsüne karşı tüm bilimsel tavsiyeleri hayata geçirerek 11.00-19.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

Diğer taraftan 19 Mart'ta 667 mağazası ile lojistik merkezlerini kapattığını açıklayan Gratis de İstanbul'daki bir cadde mağazasını açtığını duyurdu.