Markaya sadakat dönemi bitti

Dünyadaki adı ile Black Friday, Türkiye'deki yaygın kullanımı ile Efsane Cuma indirimleri, coronavirüsten ağır yara alan perakende sektörüne pandemi döneminde can simidi olurken, eriyen tüketici gelirleri, marka ve sadakat algısını da yıkmaya başladı.

Yapılan araştırmalar göre ABD'de tüketicilerin bu yılki Black Friday alışverişi için ayırdığı bütçeyi yüzde 70 azalttığını ortaya koyarken, Türkiye'de ise tüketicinin ana önceliğinin fiyat olduğuna dikkat çekiliyor. Pandemi ile birlikte marka yerine ürüne işlevi için para ödemek isteyenlerin oranının yüzde 23'ten yüzde 40'a çıktığını ortaya koyan araştırmalara göre, tüketicinin önceliği alışkanlık haline getirdiği marka yerine uygun fiyatlı ürünler oldu.

Pandemi ile birlikte eriyen tüketici gelirlerinin, alışverişlerde de önceliği fiyat haline getirdiğine dikkat çekilirken, daha önce hiç alışveriş yapmadığı bir yerden uygun fiyatlı olması halinde alışveriş yapabileceğini açıklayanların oranı yüzde 45'e ulaştı. Bu sonuçlar, markaların tutunduğu müşteri sadakatinin de yıkılmaya başladığını ortaya koydu.

YÜZDE 45 YENİYE HAZIR

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından yedinci kez düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı'nın 7'nci oturumunda değişen tüketici tercihleri ve e ticaretin geleceği konuşuldu. e-ticaret sektörüne fiyat analizi sunan Prisync şirketinin CEO'su Burç Tanır, insanların fiyat algısının ceplerinin daralması ile birlikte arttığına dikkat çekti. “Şu anda firmalar için sadakat sallantıda” ifadelerini kullanan Tanır, “Tüketicinin yüzde 45'i daha önce hiç alışveriş yapmadığı bir yerden alışveriş yapabileceğini söylemiş. Tüketiciler bir alışverişi yaparken artık iki kez düşünüyor. Markalar ise masada çok para bırakıyor. İndirim yapmış olmak için indirim yapıyorlar” değerlendirmesini yaptı.