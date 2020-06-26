Marketler haftada bir gün tatil istiyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandemi sürecinde canla başla çalışan perakende sektörünün tatil gününden istihdama kadar bir dizi sorununun bulunduğunu belirterek, “Perakende sektörünün bekleyen sorunlarının çözümü için yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var” dedi.

ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret Odası'nın 7 No'lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi'nin Perakendeciler Federasyonu (PERDER) ile gerçekleştirdiği ve Başkent'teki yerel market temsilcilerinin yer aldığı sektörel istişare toplantısına katıldı.

Ankara PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karagöz, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Eski Başkanı Mustafa Altunbilek ile market temsilcileri toplantıda sektör sorunlarını dile getirdi. Perakende sektörünün çözüm bekleyen sorunları şu şekilde sıralandı:

– Perakendenin yasal düzenleme ile tanımının yapılması

– Marketlerin haftada bir gün tatil yapması

– Mesai saatlerinin düzenlenmesi (iş yeri açma-kapama saati)

– Sektörde çalışan personelin tatil ve mesai saatleri nedeniyle sektörü geçici iş olarak görmesi ve bu nedenle istihdam kalitesinin düşmesi

– Toptan alımlar için uygulanan yüzde 1 KDV'nin perakende satışlarda yüzde 8'e yükselmesi ve bunun fiyatlarda tüketicilere yansıması

– İşçi-işveren davaları (İHA)