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Mayıs ayının zam şampiyonu çilek oldu

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, Mayıs ayıdan zam şampiyonu, yüzde 40,87'lik fiyat artışıyla çilek oldu.

10:06 -
Haberler Ekonomi
Mayıs ayının zam şampiyonu çilek oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs’ta fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün, yüzde 40,87’lik oranla çilek oldu.

Çileği yüzde 27,19’luk fiyat artışıyla havuç takip etti.

Mayıs’ta fiyatı yüzde 13,29 oranında artan elma üçüncü sırada yer alırken, yüzde 13,26’lık artışla çocuk tişörtü ve yüzde 11,94’lük artışla çocuk elbisesi dördüncü ve beşinci sıraları aldı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,10 arttı.

enflasyon zam
Son güncelleme: 10:12 03.06.2020
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