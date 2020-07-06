Memur ve emekli maaşı zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı kaç para olacak?

Memur ve emeklilerin merakla beklediği açıklama nihayet geldi. TUİK'in yaptığı enflasyon açıklaması sonrasında memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. Emekli ve memurların büyük bir heyecanla bekledikleri maaş zamlarının duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar maaşlarına kaç lira zam geldiğini araştırmaya başladı. İşte temmuz ayı emekli ve memur maaş zamları…

MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI KAÇ PARA OLACAK?

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMURA: 207 TL ZAM

Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 72 TL ZAM

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek. Bu emekli zammı hissetmeyecek…



EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 88 TL

En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamla bin 539 liradan bin 627 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 83TL

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamlanarak bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı.