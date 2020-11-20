Merkez swap faizini de yüzde 15’e çekti

Merkez Bankası (TCMB) döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarındaki TL faiz oranını 175 baz puan artırarak %15’e yükseltti.

TCMB’nin ilgili adımı dün politika faizinin %10.25’ten %15’e yükseltilmesi ve tüm fonlamanın %15’ten yapılacağının açıklanmasının ardından geldi.

Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap piyasasında bugün itibarıyla TL faizini %13.25’ten %15’e yükseltirken TL karşılığı altın swap piyasasındaki TL faizini de %13.25’ten %15’e yükseltti.

Banka son olarak 3 Kasım’da her iki piyasadaki TL faizini %11.75’ten %13.25’e yükseltmişti. (REUTERS)