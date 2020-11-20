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Merkez swap faizini de yüzde 15’e çekti

Merkez Bankası, döviz ve altın swap (takas) piyasalarındaki işlemlerdeki TL faizini %13.25'ten %15'e yükseltti. Merkez, TL fonlamanın yarıya yakınını swapla yaptığı için bu karar önem taşıyordu.

Güncellenme: 10:36, 20/11/2020
Haberler Ekonomi
Merkez swap faizini de yüzde 15’e çekti

Merkez Bankası (TCMB) döviz ve altın karşılığı TL sağladığı swap piyasalarındaki TL faiz oranını 175 baz puan artırarak %15’e yükseltti.

TCMB’nin ilgili adımı dün politika faizinin %10.25’ten %15’e yükseltilmesi ve tüm fonlamanın %15’ten yapılacağının açıklanmasının ardından geldi.

Merkez Bankası döviz karşılığı TL swap piyasasında bugün itibarıyla TL faizini %13.25’ten %15’e yükseltirken TL karşılığı altın swap piyasasındaki TL faizini de %13.25’ten %15’e yükseltti.

Banka son olarak 3 Kasım’da her iki piyasadaki TL faizini %11.75’ten %13.25’e yükseltmişti. (REUTERS)

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Altın banka Ekonomi faiz Merkez Bankası
Yayınlanma Tarihi:10:29,
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