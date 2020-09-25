Merkez’in fonlama faizi yüzde 11,75’e yaklaşabilir

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yükseltmesinin ardından likidite adımlarını bugün yeniden şekillendirmeye başladı.

TCMB neredeyse iki ay aranın ardından tekrar piyasaya politika faizi ile fonlama sağlamaya başlarken bankacılar Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi %10.69 seviyesindeki ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) ilk aşamada %11’e, ardından %11.50-11.75 bandına yaklaşmasını bekliyorlar.

GECELİK VE HAFTALIK VADEDEKİ FONLAMA BİRLİKTE

Faiz kararı ile başlayan değişimle birlikte, BDDK’nın yabancı yatırımcıların TL swap işlemlerine getirdiği sınırlamayı kısmen gevşeten kararı da piyasa için önemliydi. Karar bugün TL cinsi yatırım araçlarında iyimserliği kuvvetlendirdi.

TCMB bugün Ağustos başından beri ilk kez bugün %10.25 seviyesindeki yeni politika faizinden haftalık fonlama sağladı. Fonlama tutarı 5 milyar TL oldu.

Beklenti TCMB’nin %11.75 gecelik ve %10.25 haftalık vadedeki fonlamaların ikisini birden kullanılarak ortalama fonlama maliyetini artırmaya devam etmesi yönünde.

POLİTİKA FAİZİNDEN FONLAMA SINIRLI KALABİLİR

TCMB’nin politika faizinden yaptığı fonlamanın sınırlı kalması bekleniyor.

Merkez bankasının sisteme sağladığı toplam fonlama yaklaşık 250 milyar TL tutarında. Politika faizi bu kümülatif tutara, bugün %10.25 seviyesinden haftalık vadede 5 milyar TL ile girdi.

TCMB’nin likidite sağlarken daha çok %11.75 seviyesindeki gecelik fonlamayı kullanacağı beklenirken ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin de kademeli olarak %11.50-%11.75 bandına yaklaşacağı tahmin ediliyor. Benzer şekilde BIST’te gecelik faiz oranlarının ve TLREF faizinin de %11.75 te oluşması öngörülüyor.

GLP YÜZDE 13,25’E ÇIKTI

Merkez Bankası dün dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25’e yükseltti. Faiz koridorunun üst bandı %11.75’e, geç likidite penceresi faiz oranı %13.25’e yükseltilmiş oldu.

TCMB’nin piyasaya sağladığı yaklaşık 250 milyar TL içinde düne kadar en büyük pay 205-210 milyar TL geleneksel yöntemli repo ihalelerine ait. Bu fonlama yönteminde faizi piyasa belirliyor.

Bugün geleneksel ihale gerçekleştirmedi. Ancak önümüzdeki dönemde banka likidite yönetimi çerçevesinde bu ihaleleri kademeli olarak yeniden gerçekleştirebilir. Ancak geleneksel yöntemli repo ihalelerinin itfa olması ve fonlama kompozisyonundan çıkması zaman alacak.

YÜZDE 11,50-11,75 ARALIĞI

Bir bankanın ALM masası yetkilisi, “TCMB politika faizinden fonlama yaptığı miktar ihalelerine geri döndü. Tutara baktığımızda tüm piyasa fonlamasını, ki bu 250 milyar TL civarında, buraya kaydırmadığı görülüyor. PPK sonrası ilk gün adımından anladığımız kadarıyla %10.25 ile aynı anda %11.75 seviyesindeki gecelik fonlama da kullanılacak, %13.25 seviyesindeki GLP ise şu an kullanılmayacak. Bu bizi ortalama fonlama maliyeti açısından %10.25-%11.75 arasında bir yere götürür. Fonlama maliyetinin seyri önümüzdeki hafta daha da netlik kazanacaktır ancak ilk etapta %11’e doğru yükseliş bekliyoruz” dedi.

Bir başka bankacı da, “Bunları önümüzdeki hafta daha net göreceğiz ancak bugünkü likidite adımları tekrarlanırsa kademeli olarak TL faizi %11.50-%11.75 bandında oluşacak görünüyor. Kademeli olsa da geleceğimiz nokta burası. Bu olumlu” dedi.

TCMB’nin piyasaya sağladığı ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 16 Temmuz’daki %7.34’ten hali hazırda dün itibarıyla %10.69’a kadar çıkmış durumda. (REUTERS)