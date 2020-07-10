New York’ta kiralık daire sayısı rekor kırdı

Corona virüsü salgınıyla birlikte şehir yaşantısı, insanlara eskisi kadar cazip gelmemeye başladı. Bunun en net örneği ABD'de yaşanıyor. CNBC'de yer alan habere göre haziran ayının istatistikleri, insanların hızlı bir şekilde şehirleri terk ettiğini gösteriyor. Salgın nedeniyle evde daha çok vakit geçirilmesi, geniş ve bahçeli müstakil banliyö evlerine olan talebi artırdı.

NEW YORK'TA REKOR! DAİRELERİN YÜZDE 3.6'SI BOŞ



New York'ta kiralık ev sayısı, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 85 yükselmiş durumda. Bir diğer çarpıcı istatistik ise şehirdeki yerleşim yerlerinin yüzde 3.6'sının boş olması. Bu, tarihte görülen en yüksek seviyelerden biri. Ayrıca New York Manhattan'da kira ortalaması, bir önceki aya göre yüzde 4.7 gerileyerek 3 bin 378 dolara düştü.

ABD'nin en büyük emlak danışmanlık firmaları olan Coldwell Banker ve Century 21'in bağlı oluğu Realogy Holdings'in CEO'su Ryan Schneider, benzer bir tablonun California'da da oluştuğunu söyledi. Schneider, “Son altı ayın ve son 12 ayın internet arama trafiği ciddi oranda değişti. İnsanlar artık daha çok banliyölerde ev arıyor. Henüz gerçek konut alım-satımında bu kadar hızlı bir değişim yok. Ancak corona virüsü salgınının etkisini gösterdiği son üç ayda işler hızlandı” dedi.

‘1960'LARDAN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ'

Siber güvenlik şirketi Hervajec Group'un kurucusu ve CEO'su olan yatırımcı Robert Herjavec de CNBC'de katıldığı bir televizyon programında, “Yakın zamanda Los Angeles'tan bir banliyö alanına taşındım. Şunu söyleyebilirim ki taşındığım bölgeye olan talep adeta yanıyor! Şu an yaşadığımız, 1950'li ve 60'lı yıllardan beri kentsel alanlardan banliyölere yapılan en büyük göç. Bence bu trend, salgın sonrasında da bir süre devam edecek. Bunun sonuçları, şehirlerdeki emlak piyasası için biraz can yakıcı olacak” diye konuştu.