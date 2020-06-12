Nisan’da cari açık 5 milyar dolara yükseldi

Corona virüsü salgınının etkili olduğu nisan ayında cari işlemler dengesi, 5 milyar 62 milyon dolar açık verdi. Açık, geçen senenin aynı ayında 469 milyon dolar, Mart 2020’de 4 milyar 844 milyon dolardı. Son 12 aylık cari açık 3 milyar 291 milyon dolar oldu.

2020’nin ilk dört aylık dönemindeki cari açık 12 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Nisan’da açığın yükselmesinde, bu dönemde dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın Nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon doları net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Nisan ayında 3.257 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 3.315 milyon ABD doları açık verdi.

YABANCI ÇIKTI, REZERVLER ERİDİ

Nisan’da yabancılar 847 milyon dolarlık hisse, 2 milyar 814 milyon dolarlık tahvil satarak Türkiye’den toplamda 3 milyar 661 milyon dolarlık çıkış yaptı.

Cari açık ve yabancı sıcak para çıkışı nedeniyle rezerv varlıklar Nisan’da 8 milyar 605 milyon dolar, Ocak-Nisan döneminde 25 milyar 128 milyon dolar azaldı.

Karantinanın etkisiyle Nisan’da turizm geliri 0 (sıfır) olarak kayıtlara geçti.