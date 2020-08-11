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OYAK’tan ikinci birleşme hamlesi

OYAK, Total ve M Oil markalarına ait tüm operasyonlarını Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. unvanı altında birleştirme kararı aldığını duyurdu. Şirket mayıs ayında da halka açık beş çimento şirketini "OYAK Çimento" çatısı altında konsolide etmişti.

14:11 -
Haberler Ekonomi
OYAK’tan ikinci birleşme hamlesi

OYAK’tan yapılan açıklamada, operasyonların Güzel Enerji tüzel kişiliği adı altında birleştirilmesine karşın, markaların korunacağı belirtildi.

Açıklamada, operasyonların birleştirilmesi kararı, “enerji grubuna yönelik verimlilik ve karlılık odaklı bir hamle” olarak nitelindirildi.

OYAK, 2020 Mayıs ayında da halka açık beş çimento şirketini “OYAK Çimento” çatısı altında konsolide etmişti.

Açıklamada, “Sektörel çeşitlilik ve büyüme hedefi çerçevesinde, akaryakıt ve otogazın yanında madeni yağ ve akaryakıt dışı hizmetler alanında da fırsatları değerlendiren OYAK, yüksek performans ve verimlilikle enerji sektörüne yön veren oyunculardan olmak amacıyla akaryakıt şirketlerini tek çatı altında konsolide etti” denildi.

Söz konusu konsolidasyonla birlikte Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun’da toplam 550,000 m3 kapasiteli akaryakıt ve LPG tesisleri ile İzmir Çiğli'deki madeni yağ fabrikasının yanı sıra, Türkiye genelinde 900'ün üzerinde istasyon tek tüzel kişilik altında TOTAL ve M Oil olmak üzere iki ayrı marka olarak faaliyetlerine devam edecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre OYAK, akaryakıt dağıtım sektöründe %6.5 pazar payına sahip.

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