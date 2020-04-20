1 Mayıs yaklaşıyor… Özel bankalar ne yapacak?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 18 Nisan Cumartesi günü duyurduğu yeni bir düzenleme ile bankaları daha fazla kredi vermeye ve daha fazla tahvil satın almaya zorlayacak bir adım attı.

Aktif Rasyosu (AR) isminde yeni bir oran belirleyen BDDK, uygulama için 1 Mayıs tarihini verdi ve oranı tutturamayan bankalara en az 500 bin TL olmak üzere ceza verileceğini açıkladı.

Mevduat bankalarının kredi, menkul kıymet ve Merkez Bankası (TCMB) ile yaptığı döviz-TL takası toplamı, topladığı mevduatın altında olamayacak. Üstelik paydadaki yabancı para mevduat 1,25 katsayısıyla çarpılacak, paydaki menkul kıymet ve takaslar ise sırasıyla 0,75 ve 0,50 kat sayıları ile…

Aktif Rasyosu yüzde 100’ün altında kalan bankalar, eksik miktarın yüzde 5’ine kadar ceza ödeyecek.

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ÖZEL BANKALAR ORANIN ALTINDA

BDDK düzenlemesinin, hükümetten özel bankalara “yeterli düzeyde kredi vermemeleri” gerekçesiyle eleştiriler gelmesinin ardından yapılması da dikkat çekti.

Nitekim, mevcut durumda Aktif Rasyosu kamu bankalarında belirlenen oranın üzerinde. Bazı özel bankalarda ise altında. O yüzden düzenleme, doğrudan özel bankaları hedefliyor.

İLK ETAPTA KREDİ ARTIŞI OLMAYABİLİR

Sozcu.com.tr’ye kararı değerlendiren ekonomist Haluk Bürümcekçi, BDDK’nın söz konusu karar ile, bankaların daha çok kredi vermelerini, daha çok TL ve yabancı para cinsi devlet ve özel sektör tahvili almalarını, daha az yabancı para mevduat toplamalarını, ellerindeki döviz likiditeyi de TCMB'ye swap yolu ile vermelerini istediğini belirtti.

BDDK verilerine bakıldığında mevduat bankalarının toplamda yüzde 106,8 ile bu oranı tutturduğunun ancak kamu bankaları bu oranın belirgin üzerinde iken özel bankaların bir miktar geride kaldığının görüldüğünü dile getiren Bürümcekçi, katılım bankalarının da belirlenen yüzde 80 oranının biraz gerisinde olduğuna işaret etti.

“Son haftalarda özel bankaların kredilerinin azaldığı gözlenmişti” diyen Bürümcekçi, 1 Mayıs’a kadar özel bankaların atabileceği olası adımları şöyle özetledi:

“Bu karar sonrası ilk etapta kredi artışından çok TL cinsi menkul kıymet (zaten TCMB de piyasa yapıcı bankalardan daha çok devlet tahvili alacak) ve ikinci piyasadan eurobond alımı gözlenebilir.

Paydada ise yabancı para mevduat katsayısının yüksekliği döviz mevduat faizlerinin düşmesini gerektirirken, TL mevduat artışı ile sağlanacak kredi artışı rasyoyu değiştirmediğinden, mevduat dışı yükümlülük yaratmak daha avantajlı olacaktır.

KAMU REKOR KIRMIŞTI

3-10 Nisan haftasında kamu bankalarının TL kredi hacmi (yeni açılan kredilerden kapatılan krediler çıkarılarak hesaplanıyor) 19,6 milyar TL’lik artışla haftalık bazda tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Özel bankaların TL kredi hacmi ise bu dönemde 1,2 milyar TL azalmıştı.

Sozcu.com.tr’ye konuşan iktisatçı Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, bankaların kredi faizlerini belirlerken sadece merkez bankası fonlama faizlerine ya da mevduat faizlerine bakmadığını, kredi piyasasındaki gelişmeleri ve ekonomideki gidişatı dikkate aldığını hatırlatmıştı.

Salgın nedeniyle birçok işletmenin kapandığı ve birçok insanın da işsiz kaldığı koşullarda kredi geri dönüşlerinde sorun olma ihtimalinin artacağını ve bu nedenle bankaların kredi arzının doğal olarak azalacağını belirten Uzunoğlu, “risk artışı nedeniyle kredi faizleri de artıyor” demişti.