Pancar çiftçisi şokta

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Bu fiyat çiftçilerde şok etkisi yarattı. Pancar çiftçisi, ton başına 360 ile 380 TL taban fiyat bekliyordu. İktidar tercihini yerli üreticiden yana değil, ithalatçı firmalar ve Cargill'den yana kullandı. Pancar üretimi maksatlı biçimde azaltılıyor. Ucuz nişasta bazlı şeker (NBŞ) kullanımı nedeniyle, şeker pancarından üretilen şeker stokları eriyor” dedi.

Yokuş TBMM'de yaptığı açıklamada, “Açıklanan pancar taban fiyatları çiftçinin emeğinin karşılığı değildir. Son bir yılda başta elektik ve sulama giderlerine yapılan zamlar yüzde 30'un üstünde oldu. İlaç ve tohum fiyatları yüzde 20 arttı” dedi ve şunları söyledi:

MAKSATLI AZALTIYORLAR

“Ülkemizde her geçen yıl pancar üretimi kotalar konularak azaltılmaktadır. NBŞ kullanımı rekor düzeye ulaşmıştır. Vatandaşlarımız NBŞ'li ürünlerle tüketerek sağlığından olmaktadır. Ülkemize her yıl daha ucuz olduğu için büyük bölümü gayri resmi yollardan olmak üzere 600 bin ton NBŞ'li şeker girmekte ve tüketilmektedir. Bu nedenle her yıl pancar üretimi maksatlı olarak azaltılmaktadır.”