Playstation 5 iyi ki eylül ayında çıkmadı

Pandemi nedeniyle evde kalmak zorunda kalınması, oyun konsollarına talebi artırdı. Bunu gören Maliye yetkilileri bu artış fırsatını hemen vergiye tahvil etmek için kolları sıvadı. 18 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2424 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İthalat Rejimine Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına karar verildi.

Pek çok üründe gümrük vergisi oranları artırıldı. Bunlardan birisi de oyun konsolları oldu. 95.04.50.00.00.00 GTİP numarasında yer alan “Video oyun konsolları ve makineleri” için 30 Eylül 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi oranı yüzde 50 olarak belirlendi. 01.10.2020 tarihinden sonra geçerli olacak oran ise yüzde 20.

Playstation 5 piyasaya 499 dolar bedelle sunuldu. Nakliye ve diğer masraflarla bu oyun konsolunun gümrük girişinin 4.000 TL olduğu varsayımı ile 30 Eylül ve 1 Ekim 2020 tarihleri için vergili fiyatlarını sizler için hesapladık.

BİNGÖL: ZİNCİRLEME REAKSİYON İLE VERGİSİ ARTIYOR

Başkent Üniversitesi’nden Dr. Ozan Bingöl sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Son dönemde “talebi artan her ürünün zincirleme reaksiyonla vergisinin arttığı” günleri yaşıyoruz. Bu kapsamda pek çok üründe vergi artışı söz konusu oldu. Tıraş makinesi, peruk, otomobil ve oyun konsolları listedeki ürünlerden sadece bazıları anlayacağınız talep artışının ortaya çıkardığı fırsatı Maliye kaçırmıyor.

Bu arada, oyun konsolu meraklılarına küçük de olsa iyi bir haber verelim. Cep telefonundan alınan %10 TRT bandrol bedeli, %1 Kültür Bakanlığı Payının şimdilik oyun konsollarından alınmadığını belirtelim” ifadelerini kullandı.