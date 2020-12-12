Pornhub’a Mastercard ve Visa’nın ardından Discover’dan da kötü haber

Mastercard ve Visa’nın ardından bir diğer büyük finansal hizmet şirketi Discover da, pornografik video izleme ve paylaşma sitesi Pornhub’da kendi kartlarıyla ödeme işlemlerini durdurduğunu açıkladı.

Dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitelerinden Pornhub ile ilgili 4 Aralık’ta Amerikan The New York Times gazetesinde yayımlanan bir yazıda, söz konusu sitede çocuklara dönük cinsel istismar ve cinsel şiddet içeren içeriklerin yayımlandığına dikkat çekilmişti.

İLK ADIM MASTERCARD’DAN GELDİ

Bu yazı üzerine dünyadan tepkilerin artması üzerine ABD’li ödeme sistemleri şirketi Mastercard, önceki gün yaptığı açıklamayla hizmet verdiği banka ve kredi kartlarının Pornhub’da kullanılmasına artık izin vermeyeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine bir diğer ödeme sistemi şirketi Visa da Pornhub’daki işlemleri durdurduğunu açıklamıştı.

Mastercard, The New York Times gazetesindeki yazda yer alan iddiaları doğruladıktan sonra kartlarının sitede kullanımına kalıcı olarak son verdiğini söyledi. Visa ise, iddialarla ilgili soruşturma tamamlanana kadar ödemeleri askıya aldığını açıkladı.

PORNHUB İDDİALARI REDDETTİ AMA KURAL DEĞİŞTİRDİ

İddiaları reddeden Pornhub ise, söz konusu yazının ardından kural değişikliğine giderek, “yalnızca onaylı hesaplarının içerik yükleyebilmesi” kararını almış ve kullanıcıların yüklediği içerikleri kaldırmıştı.

Gazetenin köşe yazarı Nicholas Kristof, sitede 18 yaş altındayken çekilmiş görüntüleri olan insanlarla konuşmuştu. Bu kişilerden biri, 14 yaşındayken erkek arkadaşına gönderdiği bir videonun siteye yüklendiğini dile getirmişti.

Pornhub’ın milyarlarca ziyaretçisi bulunuyor ve her yıl milyonlarca video yükleniyor.

YENİ ÖNLEM VAADİ

Pornhub, yeni bir zorunlu rıza beyanı sistemi üzerinde çalıştıklarını ve bu sistemi hayata geçirdikten sonra tüm kullanıcıların video yüklemesine izin vereceklerini açıkladı.

Pornhub, siteden silinen videoların tekrar yüklenmesinin de özel bir video tespit uygulamasıyla engelleneceğini ve 2021’den itibaren şeffaflık raporları yayınlayacağını duyurdu.