Salgına özel konsept: Koza restoran

Hollandalı bir restoran, corona virüsü salgını döneminde müşterilerine hizmet etmek için yeni bir konsept geliştirdi. Reuters’ta yer alan habere göre, Mediamatic Sanat Merkezi'nin restoranı, müşteriler için kozayı andıran 2-3 kişilik camdan küçük kabinler yaptı.

Garsonlar eldiven giyip, şeffaf yüz maskesi takıp, uzun tahta araçlarla yemekleri servis ediyor. Böylece temas en aza indiriliyor. Konsept şimdilik sadece deneme amaçlı olarak sanat merkezi çalışanları ve Avrupa Öğretmen Eğitim Ağı'nın (ETEN) üyeleri ile ailelerine hizmet veriyor.

‘İNANILMAZ RAHAT, SÜPER RAHAT!’

Janita Vermeulen, oda arkadaşıyla birlikte restoranı denemesi için davet edilmiş. Vermeulen tecrübesini, “İnanılmaz rahat, süper rahat bir deneyimdi! Yemekler de çok lezzetliydi” sözleriyle anlattı.

Organizatörler projeye, kulağa daha hoş geldiği için Fransızca bir isim verdi: Serres Separees (Ayrı Seralar).

HOLLANDA’DA RESTORANLAR 19 MAYIS’A KADAR KAPALI

Mediamatic'ten Willem Velthoven, “Şu anda nasıl servis yapacağımızı, bulaşıkları nasıl klas bir şekilde camdan kabinlerden çıkartabileceğimizi ve nasıl temizlik yapacağımızı öğreniyoruz” ifadelerini kullandı.

Hollanda'da restoranlar paket servis yapabilse de kapılarını müşterilerine 19 Mayıs'a kadar kapalı tutmaya devam edecek.

Hollanda Restoranlar Birliği, yeniden faaliyete geçilse bile sosyal mesafe kuralının devam etmesi halinde birçok restoranın finansal yıkımla karşı karşıya kalacağını açıkladı.

Hollanda’da 41 bin 87 corona virüsü vakası tespit edilirken, salgında 5.168 kişi hayatını kaybetti.