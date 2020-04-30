Shell, II. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez dağıtacağı kârı azalttı

Corona virüsü salgını, petrol fiyatlarının tarihi bir çöküş yaşamasına neden oldu. Dünyanın en zenginleri arasında yer alan enerji şirketleri de bundan fazlasıyla etkilendi.

CNN Business’ta yer alan habere göre; Royal Dutch Shell (RDSA), 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez, üç aylık temettüyü (hisse sahiplerine kârdan ödenen pay) düşürdü. Şirketten yapılan açıklamada hisse başına temettünün 16 cent olacağını duyurdu. Daha önce bu rakam 47 centti.

Shell, geçen senenin ilk 3 ayında 6 milyar dolar kar elde ederken, bu yıl aynı dönemde 24 milyon dolar zarar açıkladı. Shell CEO'su Ben van Beurden, dünyanın son birkaç ayda ciddi şekilde değiştiğini dile getirerek, “Küresel ekonomik düşüş ve belirsizlik; kârlılığımız, nakit akışımız ve bilançomuz üzerinde önemli etkiler yapabilir. Temettü düşürmek; dayanıklılığımızı güçlendirip uzun vadede değer yaratmamızı sağlayacak” sözleriyle aldıkları kararı savundu.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE SORUN YOK



Aralık ayından beri beklenti, Shell'in 20 milyar dolar teminatla temettülerini ödemesi yönündeydi. Ancak salgın sonrası fabrikaların kapanması, uçakların havalanmaması, milyonlarca insanın evden çalışmaya başlaması, petrole olan talebi yok etti.

Uluslararası Enerji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, yaşanan düşüş, 1.3 milyar nüfusuyla enerji şirketlerinin en büyük üçüncü müşterisi olan Hindistan'ın petrol talebinin tamamen bitmesine benzetildi. Petrolün yanı sıra gaz ve kömüre olan talep de düşerken sadece yenilenebilir enerji kaynaklarının krize karşı dirençli kaldığı belirtildi.

EXXON VE CHEVRON TEMETTÜYÜ KORUYACAK



Salgın, Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki arz kriziyle birleşince bu tablo oluştu. ABD tarihinde ilk kez petrol fiyatı eksiye düştü.

Temettü düşüren bir diğer enerji şirketi de yüzde 67 ile Norveçli Equinor olmuştu. BP ise ilk çeyrekte 10.5 centlik temettü fiyatını korusa da CEO Bernard Looney bunun değişebileceğini söyledi. ABD'li petrol devleri ExxonMobil ve Chevron ise temettü fiyatlarını koruyacaklarının sözünü vermişti.