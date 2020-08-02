Siemens, Varian Medical’ı 15 milyar dolara satın alıyor

X-Ray, ultrason, MRI gibi tıbbi cihazlar üreten Siemens Healthineers, büyük bir satın almaya hazırlanıyor.

Bloomberg'de yer alan habere göre Alman şirket, kanser tedavisi için araç ve yazılım geliştiren Varian Medical'ı 15 milyar dolar karşılığında almak istiyor.

Siemens ile ABD'li firma arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi. Her iki şirket de konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

10 BİN ÇALIŞANI VAR

California, Palo Alto'da bulunan Varian'ın 10 bin çalışanı var. Şirket, yenilikçi kanser tedavileri üzerine çalışmalar yapıyor. Varian, 2019 yılında 3.2 milyar dolar (22 milyar 300 milyon TL) gelir elde etmişti.