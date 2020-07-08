Sinema salonu sahipleri, valiye dava açtı

ABD'nin New Jersey Eyaleti'nde karantina tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte kiliseler, alışveriş merkezleri, müzeler ve kütüphaneler gibi kapalı mekanlar yeniden açıldı. Ancak sinema salonlarına bu izin gelmedi.

SEKTÖRDEKİ İLK DAVA



Reuters'ta yer alan habere göre sinema salonu zincirleri AMC Entertainment, Cinemark, Regal Cinemas, BJK Entertainment, Bow Tie Cinemas ve Community Theatres, New Jersey Valisi Phil Murphy'ye karşı hukuk mücadelesi başlattı.

Eyaletin başkenti Trenton'daki federal mahkemede açılan davada sinema salonu sahipleri, Vali Murphy'nin diğer kapalı mekanların açılmasına izin vermesine rağmen sinemalar için bir plan bile ortaya koyamadığını vurguladı. Bunun anayasal haklarının ihlali olduğu belirtildi. Ulusal Sinema Salonu Sahipleri Birliği tarafından açılan dava, sektörde salgın nedeniyle başlatılan ilk hukuk mücadelesi olma özelliğini taşıyor.

‘ADİL VE MAKUL BİR HAREKET DEĞİL'

Dava dilekçesinde, “Corona virüsü, halk sağlığı için ciddi bir risk. Valiliğin bu riskle mücadelede attığı adil ve makul adımları destekliyoruz. Ancak sinema salonlarının tamamen kapalı kalması ne adil ne de makul bir hareket” denildi.

Konuyla ilgili olarak valilik ofisi ve Eyalet Sağlık Komiseri Judith Persichilli, yorumda bulunmadı. New Jersey Eyaleti, ABD'de corona virüsü salgınının etkili olduğu ilk yerlerden biriydi. Ancak son zamanda ülkenin birçok yerinde vaka sayıları hızla artsa da New Jersey'de durum kontrol altında gibi görünüyor.

ABD'de sinema salonları, mart ayının ortalarında kapanmaya başladı. Bu süreçte on binlerce kişi işinden olurken, şirketler aldıkları borçlarla ayakta kalmaya çalıştı.